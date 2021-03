RC Lens Mercato : Un joli chèque en vue grâce à Varane ?

Publié le 06 mars 2021 à 07:00

Au Real Madrid depuis 2011, Raphaël Varane pourrait quitter la capitale espagnole cet été. Un transfert vers un cador de Premier League serait dans les tuyaux. S’il venait à se réaliser, le RC Lens empocherait un joli chèque.

Raphaël Varane vers la Premier League ?

Du haut de ses 27 ans, Raphaël Varane fait partie des cadres du vestiaire madrilène. Le défenseur central a rejoint le Real Madrid en juillet 2011 en provenance du RC Lens. Après bientôt 10 saisons chez les Merengues, le champion du monde tricolore pourrait quitter la Maison Blanche. Le défenseur central est notamment annoncé en Premier League. Selon les informations du Mirror, le natif de Lille pourrait poursuivre sa carrière du côté d’Old Trafford. Manchester United souhaiterait enrôler l’ancien Sang et Or. Le défenseur tricolore (70 sélections/5 buts) ne serait pas opposé à un départ du Real, à un an de l’expiration de son contrat. Selon le journal anglais, un transfert de Varane pourrait rapporter 85 millions d’euros au champion d’Espagne en titre.

Une grosse enveloppe promise au RC Lens

La situation de Raphaël Varane est suivie avec attention en Artois. Club formateur du défenseur central, le RC Lens pourrait en effet toucher gros en cas de vente de son ancien poulain. Le Real devra verser les indemnités de formation au club artésien comme le stipule le règlement de la FIFA. La direction des Sang et Or avait déjà encaissé 10 millions d’euros de la part du géant espagnol en 2011 lors du transfert de sa pépite à Madrid. Un nouveau chèque des Merengues ferait du bien au surprenant 5e de Ligue 1 Conforama. Comme les autres clubs de l’élite, Lens est non seulement affecté par la crise liée au coronavirus mais enregistre également un manque à gagner suite aux factures non payées par le diffuseur espagnol Mediapro.













Par Ange A.