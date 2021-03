OL : CdF, Rudi Garcia bande les muscles avant FC Sochaux

Publié le 06 mars 2021 à 16:15

L’ OL affronte le FC Sochaux à Lyon, en 16e de finale de la coupe de France, ce samedi (18h45). Rudi Garcia a rappelé l’objectif de son équipe dans cette compétition, objectif duquel transpire la confiance qu'il a en son équipe.

L' OL veut le titre en coupe de France

L’ OL avait perdu la finale de la coupe de la Ligue la saison dernière contre le PSG. Cette année, l’équipe de Rudi Garcia compte jouer à fond la coupe de France, parallèlement à la Ligue 1. L’objectif du club rhodanien est en effet de gagner un trophée avec la génération actuelle : Houssem Aouar, Memphis Depay, Marcelo Guedes ou encore Jason Denayer. L’ entraîneur de l' Olympique Lyonnais rêve à une coupe avec l’ OL, dont le dernier trophée remporté (coupe de France) remonte à 2012.

« Cette génération Memphis mérite de gagner un trophée. Entre le dire et le faire, il y a un écart. C’est très difficile de remporter le championnat. On fera tout pour aller au bout de la Coupe. Ça ne peut pas être un objectif, mais une ambition. C’est magnifique de gagner cette compétition-là », a déclaré Rudi Garcia, en conférence de presse, avant le match contre le FC Sochaux-Montbéliard (club de Ligue 2).

Consignes de Rudi Garcia contre le FC Sochaux

Pour passer le cap des Sochaliens, le coach des Gones a donné des consignes claires. « C’est formidable de jouer cette compétition. (…) On devra jouer à fond dès la première minute pour se qualifier. Ce qui est important est de passer. On a eu que trois jours et il faut tenir compte de cela. Les joueurs sont bien, ils récupèrent plus vite après une victoire. Il faut suivre l’exemple du match contre Ajaccio dans l’implication, les efforts… », a-t-il recommandé tout en se méfiant des Lionceaux, tombeurs de l’ASSE (1-0) en 32e de finale.

« On devra respecter cette équipe de Sochaux. On doit rester dans la dynamique du championnat (l' OL est 3e de Ligue 1, NDLR), c’est important. Ils ont des joueurs intéressants, qui ont joué au-dessus. C’est une équipe assez solide », a prévenu Rudi Garcia.













Par ALEXIS