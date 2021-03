PSG Mercato : Les dessous du transfert raté de Griezmann

Publié le 09 mars 2021 à 12:30

En quête d’un attaquant à l’issue du contrat de Zlatan Ibrahimovic, le PSG avait songé à Antoine Griezmann en 2016. Olivier Létang, ex-directeur sportif du club de la capitale, avait mené les démarches avec le président Nasser Al-Khelaïfi en personne. Mais le transfert du joueur de l’Atlético Madrid à l’époque a échoué. Revenu sur les coulisses de ce couac, L’Équipe révèle deux raisons majeures.

PSG : Griezmann ne voulait pas quitter Atlético Madrid

Le PSG avait tenté de transférer Antoine Griezmann de l’Atlético Madrid lors du mercato estival 2016. La haute Direction parisienne, avec à sa tête le président Nasser Al-Khelaïfi, était allée loin dans les négociations avec les représentants et la famille du joueur. Le quotidien sportif révèle qu’Olivier Létang avait « rencontré à plusieurs reprises Éric Olhats, alors conseiller de l’international français, entre début mai et début juin 2016 ». Les deux responsables étaient en effet d’accord sur un duo Edinson Cavani - Antoine Griezmann au Paris Saint-Germain. Cependant deux obstacles ont fait échouer la transaction.

Premièrement, le joueur, qui avait 25 ans à l’époque et avait rejoint le club madrilène en juillet 2014, n’avait pas voulu changer d’environnement aussitôt. « S'il est flatté par l'intérêt du Paris SG, et à son écoute, il n'est pas certain d'avoir envie de quitter l'Espagne et sa Liga. Arrivé à l'Atlético deux ans plus tôt, il voulait étoffer son palmarès sous les couleurs des Colchoneros et croyait davantage au projet de Diego Simeone qu'à celui du PSG », a justifié la source.

Neymar préféré à Antoine Griezmann par le Qatar

Deuxièmement, le choix Antoine Griezmann n’enchantait pas les décideurs du Qatar qui rêvaient de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar que du natif de Mâcon (Saône-et-Loire) dont le tarif était fixé à 80 M€. « Il faut dire aussi qu'à Doha, le nom de Griezmann ne sonne pas aussi fort aux oreilles de tout le monde que ceux de Ronaldo, Messi ou Neymar », a indiqué L’Équipe. Le média révèle par ailleurs que c’est dans cette même période que Nasser Al-Khelaïfi et Olivier Létang ont initié les démarches pour le futur transfert de la star brésilienne. « Ils avaient rencontré le meneur de jeu et son père à Ibiza, et posé les bases des négociations futures. Mais la clause du Barcelonais, à 190 M€, et ses revendications salariales apparaissent inaccessibles à l'époque pour respecter les critères du fair-play financier… » Pour mémoire, Neymar a finalement été transféré du Barça au PSG, en août 2017, contre un montant plus important de 222 M€.













Par ALEXIS