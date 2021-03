OL : Ligue 1, Maxwel Cornet se prononce sur le sprint final

Publié le 10 mars 2021 à 22:30

L’ OL occupe la 3e place du podium de la Ligue 1, dans la course pour le titre de champion de France 2020-2021. Les Lyonnais ont la possibilité de s’installer dans le fauteuil de leader, provisoirement, dès vendredi, en cas de victoire sur le Stade de Reims en ouverture de la 29e journée du championnat. Maxwel Cornet a livré son opinion sur la lutte dans la dernière ligne droite de la L1, après le point sur sa saison personnelle.

OL : Cornet fier d'atteindre la barre de 50 buts à Lyon

Maxwel Cornet a précédé le coach de l’ OL, Rudi Garcia, en conférence de presse d’avant-match, ce mercredi. Il a évoqué sa situation personnelle sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, club qu’il a rejoint en janvier 2015, en provenance du FC Metz, son club formateur. Le polyvalent ailier a en effet atteint la barre symbolique de 50 buts (28 passes décisives) en 240 matchs joués avec le club rhodanien. « 50 buts c’est beaucoup ! C’est une fierté de pouvoir écrire une petite page de l’histoire du club », a-t-il admis. « Cela démontre la confiance que le club me porte, ça me donne envie de la lui rendre en étant le plus performant possible », a laissé entendre l’international ivoirien. Repositionné au poste d'arrière gauche par Rudi Garcia, il rappelle : « je ne suis pas un latéral de métier ». Toutefois, il assure qu'il « apprend tous les jours, pour être le plus performant ».

Lyon compte sur son expérience dans le sprint final

Sur le plan collectif, l’ OL vise le titre de champion cette saison, 13 ans après son dernier sacre en Ligue 1. À 10 journée de fin du championnat, les Gones sont 3es avec 59 points, derrière le PSG (60 points) et Lille OSC (62 points) et devant l’AS Monaco (55 points). En effet, Lyon est engagé dans une course à quatre avec ces trois concurrents. Malgré tout, Maxwel Cornet est optimiste pour la fin de saison lyonnaise. « C’est une période décisive, il ne faut pas se mettre une pression négative qui va nous faire déjouer. On a cette expérience des sprints finaux, on était plutôt bon quand il s’agissait de mettre un coup d’accélérateur, à nous de faire ce qu’il faut pour bien finir. Et ça commence contre Reims », a-t-il confié. « Tous les matchs sont importants, il n’y a pas de question à se poser. Cette année on a une très belle équipe pour faire quelque chose en fin de saison. À nous de rester sérieux. L’objectif c’est d’être heureux en fin de saison et on sait par quoi cela devra passer », a conclu le N°27 de l’ OL.













Par ALEXIS