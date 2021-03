OL : Ligue 1, un espoir lyonnais affiche ses ambitions

Publié le 11 mars 2021 à 01:30

Après un exercice 2019-2020 décevant, l’ OL est un prétendant pour le titre de champion cette saison. Grand espoir de Lyon, Maxence Caqueret a évoqué le sujet au micro de RMC Sport.

Le réveil de l’ OL

Comme rarement ces dernières années, la course au titre s’annonce palpitante en Ligue 1. À 10 journées de la fin du championnat, trois équipes peuvent encore espérer soulever le saint-graal. Leader du championnat, le Lille OSC compte deux points d’avance sur le PSG, champion en titre, et trois sur l’Olympique lyonnais. S’agissant du club rhodanien, il se remet avec panache d’un exercice 2019-2020 décevant. Lyon avait fini à la 7e place et ne dispute aucune Coupe d’Europe cette saison. Si l’objectif principal du club est de finir dans les trois premiers, Maxence Caqueret estime que cette année peut être la bonne pour son club formateur. Il voit les Gones aller jusqu’au bout en championnat.

Le titre, un objectif clair pour Caqueret

Contrairement à Rudi Garcia, son entraîneur, le jeune milieu lyonnais ne voile pas son désir de remporter le championnat. « Le titre est un objectif, il ne faut pas se cacher. Il nous reste dix matchs, les dix matchs seront des finales. On a le titre à portée », a confié Maxence Caqueret à la radio. Enfant de Lyon, soulever un titre avec son club formateur aura une saveur spéciale pour le milieu de 20 ans, auteur de 20 apparitions (12 titularisations) en Ligue 1 cette saison. « Gagner un trophée avec son club, un club où on a fait toutes ses classes, c’est quelque chose dont tout le monde rêve. Pour tous les 'vrais' Lyonnais de l'équipe, ça nous porte encore plus [...] Gagner avec son club formateur, c’est ce qu’il y a de plus beau », a poursuivi le Gone. Il lui reste encore 10 journées pour réaliser ce grand rêve.













Par Ange A.