ASSE : Les Verts sont attendus au tournant à Angers SCO

Après deux défaites consécutives, l'ASSE se déplace sur la pelouse d'Angers SCO, samedi (13h) pour la 29e journée de Ligue 1. Toujours sous la menace de la zone rouge, les Verts veulent renouer avec la victoire face aux joueurs de Stéphane Moulin, frustrés par leur défaite à domicile contre le RC Lens (2-3). Après avoir pu travailler et corriger les erreurs entrevues lors des deux précédentes rencontres, les joueurs de Claude Puel abordent la dernière phase du championnat de France avec un état d'esprit conquérant et revanchard.

L'ASSE au rebond face à Angers SCO

Mahdi Camara, présent en conférence de presse avant le déplacement de l'ASSE à Angers, a regretté avoir perdu des points contre les Sang et Or la semaine dernière. "Contre Lens, nous avons essayé de faire le jeu, a décrypté le milieu de terrain. Les chiffres montrent qu’on a dominé. On n’est pas crispé. On sait où on en est. Il faut que l’on pousse tous dans la même direction. On s’attend à un gros match contre Angers. Il n’y a pas d’objectif de points précis sur les dix derniers matchs. Il faut essayer d’en prendre un maximum. On est conscient du classement. Il ne faut pas se mettre une crainte particulière." Son entraîneur, Claude Puel, demande aux joueurs de l'AS Saint-Etienne encore plus d'efforts : "Il faut apporter des réponses collectives offensivement et défensivement. Il ne faut pas prêter le flanc. Contre Lens, c’est rageant de concéder trois points et on ne doit pas le faire. Quand on prend un but sur un dégagement et une touche, ce sont des actions où on ne doit pas faire preuve de naïveté. Il faut un maximum de concentration."

"La semaine a été productive j’espère qu’elle le sera jusqu’au bout du week-end. Tout le monde est revenu avec de l’envie, de l’application et de la bonne humeur. Il ne faut pas oublier que le foot reste un jeu. Il faut le pratiquer avec plaisir et sérieux", a ajouté l'entraîneur forézien, ravi de l'impact de Mahdi Camara. "C'est un joueur énorme pour nous sur le plan de la mentalité et le don de soi." Le milieu lui retourne la pareille : "J’ai la confiance du coach et je suis très heureux de pouvoir jouer autant. Il me conseille et me parle souvent. Quand on enchaîne les matchs, c’est plus facile de progresser. On a joué quelques fois à trois au milieu, on travaille au quotidien pour améliorer cette alchimie. chacun a des qualités différentes."

La trêve internationale pose question

Mais face au SCO, l'ASSE ne sera toujours pas au complet. "On a eu pas mal de petits problèmes. On attend des réponses de joueurs malades et de deux autres qui ont eu des pépins musculaires. Mathieu Debuchy est suspendu. Whabi (Khazri) réintégre le groupe, Romain Hamouma n'est pas disponible", a compilé Claude Puel, qui a fait part de son inquiétude quant à la trêve internationale qui arrive bientôt. "J'espère que nos internationaux pourront disputer leur match en dehors de l'Europe. Pour le moment ça n'est pas le cas. Une mise à disposition d'un international engendrerait des absences en championnat. Vu notre situation, c'est difficile de le concevoir. On verra en début de semaine où en est la position des instances et du gouvernement. Ça ne m'appartient pas de trouver des stratagèmes pour éviter une quarantaine. Il sera important que la LFP apporte des précisions."













