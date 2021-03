FC Nantes : De nouveaux éléments sur l'éviction de Der Zakarian

Publié le 11 mars 2021 à 21:05

Entraîneur étant resté le plus longtemps sur le banc du FC Nantes sous l'ère Waldemar Kita, Michel Der Zakarian n'a cependant pas pu éviter une fin douloureuse avec le sulfureux président des Canaris. Une idylle qui s'est terminée d'une mauvaise manière, comme nous le prouvent de nouvelles déclarations accablant l'homme d'affaires franco-polonais.

Michel Der Zakarian, ancien homme fort du FC Nantes

Ancien défenseur professionnel, ayant passé dix-sept saisons en Ligue 1, dont huit, à Nantes, Michel Der Zakarian avait troqué les crampons pour le costume d'entraîneur en 2007 en Loire-Atlantique. Après une saison inaugurale ternie par un départ à la fin de cette dernière, le natif d'Erevan est revenu au FC Nantes en 2012, alors que le club est en Ligue 2. Un an plus tard, il fait remonter le club dans l'élite et réalise trois saisons plus ou moins satisfaisantes, pérennisant le club en Ligue 1. Malheureusement pour "Der Zak", il ne résistera pas à la saison 2015-2016, étant limogé à la mi-saison par Kita.

Loïc Guillon donne plus de détails sur le licenciement de Der Zakarian

Une décision qui avait suscité l'incompréhension, mais qui était prévisible selon certains suiveurs du club nantais. Loïc Guillon, ancien professionnel au FCN et grand suiveur des pensionnaires de la Beaujoire, a dévoilé les coulisses de l'éviction de l'actuel entraîneur de Montpellier au micro de La Maison Jaune : "Clairement, on arrive à faire la montée en Ligue 1 avec Michel Der Zakarian. On voit qu’on reprend avec lui la saison suivante, parce que ce serait difficile de limoger un entraîneur qui vient de vous faire monter. Mais vous sentez dès le début qu’au moindre faux pas il est sur la sellette et il va être évincé. Et c’est ce qu’il s’est passé. On n’est pas bien au bout de trois matchs et arrive Élie Baup." Des révélations qui ne manqueront pas de faire réagir les supporters nantais, déjà agacé par leur président qui a récemment fait confiance à Raymond Domenech, avant de le licencier pour Antoine Kombouaré, qui devra lutter pour le maintien jusqu'à la dernière journée.













Par Chemssdine