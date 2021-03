ASSE : Contre Angers, Claude Puel lance le sprint final

Publié le 12 mars 2021 à 06:30

L’AS Saint-Etienne se déplace sur la pelouse du SCO Angers ce samedi lors de la 29e journée de Ligue 1. Coach de l’ ASSE, Claude Puel aborde cette rencontre avec beaucoup de conviction.

ASSE : Encore dix finales pour s’assurer le maintien

Après un début de saison canon (trois succès lors des trois premières journées), l’AS Saint-Étienne est contrainte de jouer le maintien. Les Verts payent leur irrégularité et pointent aujourd’hui à la 16e place à 10 journées de la fin du championnat. Les hommes de Claude Puel ne comptent que 5 points d’avance sur Nîmes, barragiste. À la veille de la prochaine sortie de Saint-Étienne, le coach stéphanois s’est livré sur l’état d’esprit qui prévaut chez ses poulains. « Il ne faut pas oublier que le football reste un jeu. Il faut le pratiquer avec plaisir et sérieux. Cet état d’esprit devra nous accompagner jusqu’à la fin de la saison : être sérieux et avec beaucoup de convictions […] On a dix finales à jouer. Chaque match doit être considéré avec cette mentalité », a confié le technicien castrais cité par Le Progrès.

Deux absences et un retour annoncés contre Angers

Outre cet état d'esprit, Claude Puel exhorte ses joueurs à plus d'application. Il ne souhaite plus que ses poulains soient autant généreux face à leurs adversaires. « À nous d'être au niveau, de ne pas donner de ballons à l'adversaire », a souligné l'entraîneur stéphanois. Contre le SCO Angers, l' ASSE sera privée de deux éléments. Le capitaine Mathieu Debuchy est suspendu contre le club de l'Anjou. Le défenseur stéphanois a écopé d'un match de suspension pour accumulation de cartons. Victime d'une lésion aux ischio-jambiers, Romain Hamouma est toujours indisponible. Claude Puel a annoncé le retour de Wahbi Khazri contre Angers. L'attaquant tunisien avait raté les deux derniers matchs de Sainté en raison de problèmes à la cuisse.













