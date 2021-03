OM : Thauvin toujours flou, Sampaoli précise sa méthode

Publié le 12 mars 2021 à 14:45

Jorge Sampaoli a connu sa première sur le banc de l'OM mercredi au Vélodrome, avec une victoire courte (1-0) mais importante contre le Stade Rennais, dans les dernières minutes. Pour satisfaire ses ambitions européennes, l'Olympique de Marseille de Florian Thauvin doit continuer sur cette dynamique en s'imposant samedi (17h), contre le Stade Brestois, pour la 29e journée du championnat de France.

Thauvin toujours flou sur son avenir

Florian Thauvin, présent en conférence de presse avant le match de l'OM contre Brest, a résumé les premiers jours de Jorge Sampaoli à Marseille : "Ça a été très rapide, on avait match deux jours après. Il a fallu tout de suite aborder le nouveau système. C'est me concernant un poste différent dans lequel je progresse et j'ai pris du plaisir. On est toujours touché quand on fait face à certaines critiques, on se dit que certains oublient vite. Mais je suis un cadre, il faut assumer. J'ai eu beaucoup de discussions avec les représentants de supporters, il n'y a pas de soucis." Le gaucher ajoutant : "C'est vrai que Sampaoli et Bielsa se ressemblent, notamment au niveau des idées. On sait notre rôle aux entraînements, c'est important. On est très heureux d'avoir un coach comme ça, avec un style basé sur l'offensif et les efforts. Du football plaisir." Et pour le coach argentin, Thauvin est "un grand joueur. Il faut qu'il retrouve tout son niveau, il représente bien le club, on sait ce qu'il vaut et j'aimerais pouvoir compter sur lui car il est déterminant."

Mais l'avenir du champion du monde 2018 est incertain à l'OM. "Il y a eu beaucoup de changements au club. Concernant mon avenir, j’en ai aucune idée. J’ai toujours eu une bonne relation avec Pablo Longoria, on verra ce qu’il se passera. Il y a eu des discussions entre Pablo et mon entourage en décembre. On n'est pas tombé d’accord mais les discussions ne sont pas closes. Je veux donner le maximum jusqu'au bout et on verra, à partir du moment où une nouvelle direction est mise en place pourquoi pas", a expliqué Florian Thauvin.

Jorge Sampaoli continue de dessiner son OM

Jorge Sampaoli, de son côté, a encore évoqué sa méthode et ce qu'il compte mettre en place à l'OM : "Je prône un football offensif, la défense est liée au jeu avec ballon. Mais cela va dépendre de l'adversaire. Jouer plutôt qu'attendre, c'est mon souhait. Mes intentions ne changeront pas là-dessus, mais cela dépendra de l'adversaire aussi. Le média vidéo permet de se projeter visuellement, avec un regard différent. C’est une méthodologie de culture de jeu. On peut pas faire de l’automatisme avec les joueurs. Il faut que ça relève de l’explication et de la compréhension. La circulation de la balle est importante. Que les joueurs jouent ensemble. Au dernier match, on a beaucoup couru avec et sans ballon. Si on tient bien les positions, on ne sera pas en difficulté." Mais pas question de faire de plan sur la comète : "On n'a pas encore pensé à la saison prochaine. La priorité est de redorer le blason du club. Il faut mettre à profit le travail contre Rennes. Il faut qu’on joue libre, avec moins de pression. Concernant les blessés, on sait pas quand ils seront de retour. Amavi souffre d’un problème musculaire et Rongier souffre d’une douleur chronique. On pourra compter sur tous les autres joueurs."













Par Matthieu