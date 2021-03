PSG Mercato : Dortmund proche de chiper un titi parisien ?

Publié le 14 mars 2021 à 06:00

Le Paris Saint-Germain devrait encore perdre un de ses jeunes au mercato estival. Un jeune défenseur du PSG devrait rejoindre le Borussia Dortmund à la fin de la saison.

Un titi encore sur le départ au PSG

Outre la question des joueurs en fin de contrat, Leonardo devrait avoir un œil plus regardant sur les jeunes. L’été dernier, le PSG avait encore laissé filer quelques pépites. Tanguy Kouassi a notamment signé au Bayern Munich. Adil Aouchiche a rejoint l’AS Saint-Étienne. En prêt au RC Lens, Arnaud Kalimuendo effectue des débuts prometteurs en Ligue 1. L’avant-centre de 19 ans compte 7 réalisations et 4 passes décisives pour sa première saison dans l’élite. Bien que sous contrat avec Paris jusqu’en 2024, il pourrait rester chez les Sang et Or au terme de la saison. Si le flou entoure quelque peu l’avenir de Kalimuendo, celui de Soumaïla Coulibaly semble déjà s’écrire loin du Paris Saint-Germain.

Coulibaly en route pour le Borussia Dortmund

Selon les informations de RMC Sport confirmées par Le Parisien, le défenseur central de 17 ans va s’engager avec le Borussia Dortmund. En fin de contrat aspirant en juin, le jeune défenseur aurait déjà annoncé sa décision à la direction du PSG. Pour le journal francilien, le titi « aurait été séduit par la confiance du BVB, intacte en dépit de sa blessure ». Coulibaly souffre en effet d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Malgré cette grave blessure contractée à l’entraînement, le pensionnaire de Bundesliga a continué à s’intéresser au joueur. La même source affirme que le natif de Montfermeil entend s’engager pour une longue durée avec le club allemand. Un contrat de 5 ans est notamment évoqué.

En signant son premier contrat professionnel chez les Marsupiaux, Soumaïla Coulibaly va retrouver un ancien parisien à Dortmund. Libre après son refus de prolonger au PSG, Thomas Meunier a rejoint les Borussen l’été dernier. Le latéral belge devrait faciliter son intégration dans l’effectif de Marco Rose, entraîneur du club la saison prochaine.













Par Ange A.