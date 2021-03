ASSE : Comment Sainté a fait la différence contre Angers SCO

Publié le 15 mars 2021 à 10:00

L’ ASSE a mis fin à sa série négative d’un nul et deux défaites, samedi, en ramenant une précieuse victoire d’Angers (1-0), lors de la 29e journée de Ligue 1. Un succès apprécié par Pierre Ménès.

L’ ASSE « a joué avec abnégation et volonté », selon Ménès

L’ ASSE a démarré une nouvelle série, dans la dernière ligne droite du championnat. Les Stéphanois ont infligé une défaite à Angers SCO au stade Raymond Kopa, grâce au splendide but de Wahbi Khazri en seconde période (1-0, 53e). Un but salué par Pierre Ménès sans son commentaire sur son blog. « Quand tu as un joueur de la qualité de Khazri, ça fait la différence. Le but du Tunisien, inscrit d’une magnifique frappe enroulée, a suffi au bonheur des Verts », a-t-il souligné. Le consultant de Canal+ a également livré le secret de la victoire de l’AS Saint-Étienne à Angers. « L’ ASSE, pourtant très diminuée, a joué avec abnégation et volonté », a-t-il noté, non sans évoquer l’irrégularité des Angevins. « On a vu pourquoi Angers est incontestablement l’équipe la plus irrégulière de L1. Le SCO est capable de sortir une prestation brillante et maîtrisée, et la semaine d’après, de livrer un non-match », a fait remarquer le journaliste sportif.

De gros calibres au calendrier de l'AS Saint-Étienne

Sainté est toujours 16e au classement après cette victoire, mais conforte son avance sur le deuxième relégable, le Nîmes Olympique (19e). En effet, avec désormais 33 points, les Stéphanois ont 7 points de plus que les Crocodiles. Lancée dans la course pour le maintien dans l’élite, l’ ASSE a encore des équipes de gros calibre à son calendrier. Vendredi prochain, elle reçoit l’AS Monaco (4e), en ouverture de la 30e journée du championnat. Il y a également le PSG (2e), l’OM (5e) et le LOSC (1er), mais aussi les Girondins de Bordeaux et le Montpellier HSC, dans la série des 9 derniers matchs de l’équipe de Claude Puel.













Par ALEXIS