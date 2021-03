ASSE : Puel met les bouchées doubles avant d’affronter Monaco

Publié le 16 mars 2021 à 11:15

L’ ASSE ouvrira la 30e journée de Ligue 1 contre l’AS Monaco, ce vendredi 19 mars (21h), stade Geoffroy-Guichard. Claude Puel et son équipe ont entamé la préparation de ce match depuis lundi et seront sur le pont jusqu’à samedi.

ASSE : Une semaine complète de préparation

Pas de repos pour l’ ASSE dans la préparation du match contre l’AS Monaco. Claude Puel et ses joueurs ont démarré les séances d’entrainement, lundi matin à L’Etrat, après le repos de dimanche. Les Stéphanois avaient infligé une défaite à Angers SCO (1-0), su stade Raymond Kopa, samedi. Ils ont donc à coeur de faire une série, dans la dernière ligne droite de la fin de la saison 2020-2021. Pour ce faire, le coach de l’AS Saint-Étienne ne donne pas de répit à ses joueurs avant la réception des Monégasques. Après la séance de lundi, les Verts ont enchaîné ce mardi matin leur deuxième entraînement de la semaine. Ils poursuivront leur préparation mercredi, toujours le matin, au centre sportif Robert-Herbin. Le jeudi 18 mars, il n’y aura pas de séance matinale. L’ ASSE s’entraînera dans l’après-midi, selon le programme hebdomadaire établi par Claude Puel. Même après le match de vendredi soir, Mathieu Debuchy et ses coéquipiers ont une séance d'entraînement prévue le samedi 20 mars, matin.

Sainté joue le maintien, l'AS Monaco le podium

Avant la confrontation entre les Verts et le club du Rocher, les deux équipes connaissent des fortunes drivers dans le championnat. Sainté lutte pour se maintenir dans l’élite, alors que l’AS Monaco est en course pour une place sur le podium, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions 2021-2022. L’ ASSE est en effet 16e avec 33 points et l’ASM est 4e avec 56 points. Battue par le RC Strasbourg au stade de la Meinau (1-0), puis tenue en échec à Louis-II par le LOSC (0-0), lors des deux dernières journées du championnat, l’équipe de Niko Kovac doit impérativement renouer avec la victoire, afin de ne pas être décrochée dans la course pour l’un des trois premières places de L1. Les Stéphanois, eux, sont dans une bonne dynamique après leur succès à Angers. Pour rappel, l'AS Monaco et l'AS Saint-Étienne s'étaient neutralisés (2-2) dans la Principauté, lors du match aller disputé le 23 décembre 2020.













Par ALEXIS