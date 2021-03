OL : Aulas défie le PSG et rêve à la prolongation de Memphis

Publié le 16 mars 2021 à 16:30

L'OL affrontera dimanche, en clôture de la 30e journée de Ligue 1, le PSG dans son antre du Groupama Stadium (21h). Une rencontre déterminante pour la course au titre, les deux équipes étant à égalité de points en deuxième et troisième positions, à trois points du LOSC, leader. Pour le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, le club parisien évolue toujours dans une autre dimension que le sien, comme le prouvent les possibilités financières. Avec les questions de prolongation en point d'orgue, dont celle de Memphis Depay.

L'OL veut rester compétitif face à un PSG surpuissant

Quelques jours avant d'affronter le PSG au Groupama Stadium, un match crucial dans la course au titre pour les deux clubs, Jean-Michel Aulas a livré son sentiment sur son futur adversaire en championnat et son homologue parisien Nasser al-Khelaïfi. "Avec le Qatar, qui est une puissance financière et culturelle très importante, il a construit un PSG surpuissant. Il a réussi 90% de sa mission, qui est de construire un grand club et de gagner des titres. Il lui reste à gagner la C1 et l'an dernier, il en était très proche (défaite en finale, ndlr), même si l'OL était aussi dans le dernier carré, a déclaré le président de l'OL dans un entretient à l'AFP. Cette année, il est bien parti pour rapporter beaucoup de points à la France (à l'indice UEFA) mais aussi gagner la C1. En tous les cas, j'en fais mon favori pour cette année. Il est évident, pour nous, qu'il y a une grosse différence économique entre les deux (OL et PSG). Je pense que c'est à nous de trouver les solutions pour être compétitif."

Aulas espère toujours la prolongation de Memphis

Et la possibilité de voir arriver Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo au PSG n'est pas qu'une illusion pour le président de l'OL. "Indubitablement, s'ils le veulent, ils ont la puissance financière. Aujourd'hui, le PSG a cette crédibilité et Leonardo a les réseaux qui permettent d'alimenter ce type d'espoir ou ce type de rêve. Après, rien ne dit que c'est quelque chose qu'ils souhaitent. Mais déjà le fait qu'on l'imagine possible, c'est déjà une grande victoire." Plus difficile, pour l'OL, de prolonger ses meilleurs joueurs. "Pour Memphis, je rêve qu'il accepte notre proposition qui est toujours d'actualité à la fin de saison. Memphis apporte tellement, il est impliqué directement sur 23 buts (14 buts, 9 passes en Ligue 1). La proposition restera toujours d'actualité et si nous sommes champions, pourquoi pas ? (...) S'il devait partir, la logique serait de recruter pour lui trouver un remplaçant mais ce serait la mission (du directeur sportif) Juninho." Le Néerlandais est en fin de contrat à l'issue de la saison et n'a toujours pas pris de décision pour son avenir alors que le Barça et la Juventus lui font la cour.













Par Matthieu