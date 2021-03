OM Mercato : Pol Lirola lâche des indices sur son avenir

Publié le 17 mars 2021 à 13:15

Pol Lirola a évoqué son avenir à l’ OM dans La Provence. Il a aussi lâché des confidences sur sa causerie avec le nouveau président Pablo Longoria, sur son futur à Marseille.

OM : Pol Lirola veut rester à Marseille

Pol Lirola est prêté à l’ OM par la Fiorentina pour six mois, lors du mercato hivernal dernier. Il a signé un contrat assorti d’une option d’achat avec le club phocéen, précisément le 12 janvier 2021. Le défenseur a immédiatement intégré le groupe marseillais alors entrainé par André Villas-Boas. Quatre jours après sa signature, il a été titulaire dès sa première apparition en Ligue 1, contre le Nîmes Olympique (1-2), le 16 janvier. Entre la mi-janvier et la mi-mars, l’Espagnol a disputé 13 matchs avec l’Olympique de Marseille, dont 10 en championnat. Il a été titulaire 8 fois et joué 7 matchs de L1 en entier.

En deux mois chez Phocéens, Pol Lirola s’est imposé au poste d’araire droit. Vu son intégration rapide et son sentiment de bien-être à l’ OM, le joueur prêté ne souhaite plus repartir en Italie ou il est indésirable. Il veut s’engager pour de bon avec les Olympiens. « Je me sens très bien ici. C’est le club parfait pour moi, j'adorerais rester », a-t-il déclaré dans le quotidien régional, tout en précisant : « mais ça ne dépend pas que de moi ». La cote du natif de Barcelone est estimée à 8 M€, mais son club d'origine, La Viola a fixé l'option d'achat non obligation à 12 M€.

Confidences de Longoria au défenseur espagnol

L’arrière droit de 23 ans a également appris que les négociations sur son transfert définitif au Vélodrome. « Pablo Longoria m'a dit de bien jouer, de rester tranquille et qu'on aurait le temps de discuter plus tard », a-t-il fait savoir. Et la consigne du successeur de Jacques-Henri Eyraud a bien été comprise par le Pol Lirola. « De mon côté, je jouerai tous les matchs à 100 % », a promis le N°29 de l' OM.













