Naples : l'improbable départ de Lorenzo Insigne se dessine

Symbole et capitaine de Naples, Lorenzo Insigne est un enfant du Napoli et y a réalisé toute sa carrière. Pourtant, il se pourrait que l'aventure parfaite se termine plus tôt que prévu. En effet, Il Magnifico devra bientôt faire un choix cornélien entre rester sur le long terme chez lui ou être contraint de partir à cause des relations froides qu'il entretient avec Aurelio De Laurentiis, son président.

Lorenzo Insigne, l'enfant de Naples

Naples jouit de l'image de la ville pittoresque du sud de l'Italie par excellence. Portant néanmoins une image sulfureuse de par la forte place qu'occupe la criminalité et la mafia, cette ville attache surtout beaucoup d'importance à la loyauté et à l'amour de la ville. Feu Diego Maradona par exemple ou encore Marek Hamsik ont su donner au Napoli cet amour, mais que très peu ne l'ont fait comme Lorenzo Insigne. Natif du quartier napolitain de Frattamaggiore, le jeune Insigne rejoint le centre de formation des Partenopei à l'âge de 15 ans et y est devenu une légende du SSC. Cinquième meilleur buteur du club, un départ d'Insigne de ce dernier semble surréaliste mais des éléments récents pourraient le pousser à quitter sa maison d'après le Corriere Dello Sport.

Une mauvaise saison et une relation froide avec De Laurentiis

En effet, d'après le média transalpin, la mauvaise saison de ses coéquipiers agaceraient l'international italien (38 sélections). Cinquièmes en Serie A, les hommes de Gennaro Gattuso ont aussi été éliminés en seizièmes de finale d'Europa League face à Grenade. Une situation sportive décévante qui s'ajoute à une relation chaotique avec son président, Aurelio De Laurentiis. Le terrible homme d'affaires italien n'aurait pas oublié la mutinerie à laquelle a pris part Insigne en 2019 et aurait drastiquement baissé le contrat du numéro 24 napolitain dans le futur contrat de son joueur. Effectivement, Insigne passerait de cinq à deux millions et demi d'euros alors que son contrat expire en juin 2022. Le journal transalpin affirme que le joueur est désormais à la croisée des chemins : cela sera une carrière à la Francesco Totti ou un départ cet été. Nul doute que les fans du Napoli privilégieront la première option.













