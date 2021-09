Barça Mercato : Succession Koeman, un entraîneur connu se déclare

Publié par JEAN-LUC D le 21 septembre 2021 à 20:30

Ronald Koeman pourrait ne pas aller jusqu’au 30 juin et la fin de son contrat au Barça. Si plusieurs noms sont évoqués pour prendre sa place, le technicien néerlandais pourrait finalement voir débarquer un coach espagnol bien connu en Catalogne.

Robert Moreno prêt à revenir « à genoux »

D’après les informations de la célèbre émission El Chiringuito, Ronald Koeman ne devrait pas rester sur le banc du FC Barcelone jusqu’au terme de la saison. Après l’humiliation au Camp Nou face au Bayern Munich (0-3) en Ligue des Champions et un revers en Liga contre Grenade (1-1), l’entraîneur barcelonais n’est plus maître de son destin. Joan Laporta et la direction du club culé ont pris la résolution de se séparer de lui.

Pour lui succéder, les noms de Joaquin Löw (libre), Antonio Conte (libre), Xavi Hernandez (Al Sadd SC), Roberto Martinez (Belgique) et Erik ten Hag (Ajax Amsterdam). D’après El Mundo Deportivo, Xavi Hernandez et Roberto Martinez sont en pôle pour remplacer l'ancien sélectionneur des Pays-Bas. Toutefois, le coach de Grenade Robert Moreno se dit également prêt à répondre à l’appel de Joan Laporta. Ancien entraîneur de l’équipe B du Barça (2010-2011) et ex-adjoint de Luis Enrique (2014-2017), le technicien espagnol connaît bien la maison barcelonaise et se dit aujourd’hui prêt à relever le défi.

« Le jour où le Barça m'appellera, je viendrai à genoux », a déclaré l’ex-coach de l’AS Monaco, en conférence de presse. Aux dernières nouvelles, Koeman pourrait encore bénéficier d’un moment de répit pour tenter de sauver sa peau.

Une dernière chance accordée à Ronald Koeman ?

En effet, Mundo Deportivo révèle ce mardi que les dirigeants du FC Barcelone veulent désormais donner une nouvelle chance à Ronald Koeman avec le déplacement à Cadix jeudi en championnat. En cas de nouveau revers, il devrait être remplacé avant la trêve hivernale, soit à un peu plus de six mois de la fin de son engagement. La radio RAC1 confirme cette tendance et assure que la direction du Barça est déjà à la recherche d’un coach capable d'incarner le projet du club sur le long terme. Toujours selon la même source catalane, Xavi Hernandez et Roberto Martinez font figure de favoris pour le poste.