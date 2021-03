Ex - OM Mercato : Direction la Bundesliga pour Villas-Boas ?

Publié le 18 mars 2021 à 09:05

Un temps annoncé au Brésil, André Villas-Boas devrait se relancer sur le banc d’un club européen. L’ancien coach de l’ OM pourrait poser ses valises en Allemagne selon les informations de la presse locale.

Ex - OM : Villas-Boas bientôt sur un banc en Bundesliga ?

Parti de l’Olympique de Marseille suite au recrutement d’Olivier Ntcham, André Villas-Boas n’a pas encore repris du service. En désaccord avec sa direction, le technicien lusitanien avait décidé de rendre son tablier. Une démission entérinée par la direction de l’ OM. Laquelle a choisi l’Argentin Jorge Sampaoli pour assurer la succession du Portugais à Marseille. Libre, le technicien de 43 ans pourrait bientôt retrouver un banc de touche. À en croire les informations de Sport-Bild, l’ancien coach de Porto et de Chelsea pourrait rebondir en Bundesliga. La publication germanique révèle que le nom du Portugais serait sur la short-list de Wolfsburg, actuel 3e du championnat. La source indique que les relations entre le coach Olivier Glasner et le directeur sportif Jörg Schmadtke ne sont plus au beau fixe.

Enfin un point de chute pour Villas-Boas ?

Reste maintenant à savoir si la direction de Wolfsburg va porter son choix sur André Villas-Boas. L’ancien entraîneur de l’ OM avait récemment vu son nom associer aux Brésiliens de Sao Paulo. Mais le 4e de la dernière édition du Brasileirao avait finalement porté son choix sur l’Argentin Hernan Crespo. L’ancien buteur de l’AC Milan a signé jusqu’en 2022 au club pauliste. S’agissant de Wolfsburg, le journal révèle que la direction du club cible également Gerardo Seoane des Young Boys de Berne. Leader de la Super League et double champion de Suisse, le technicien helvète est un sérieux concurrent d’AVB.













Par Ange A.