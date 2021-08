ASSE Mercato : Officiel, Puel tient le successeur de Pape Cissé

Publié par ALEXIS le 26 août 2021 à 22:10

Dans les tuyaux ces derniers jours, la prolongation du contrat de Mickaël Nadé est actée. L' ASSE a rendu la signature du défenseur central officielle, jeudi. Ce dernier prend ainsi la place de Pape Abou Cissé, à défaut d'une nouvelle recrue estivale.

ASSE : Puel prolonge le contrat de Mickaël Nadé

Indésirable à l’ ASSE et prêté à l’US Quevilly-Rouen en National la saison dernière, Mickaël Nadé a gagné sa place au sein du groupe de Claude Puel pendant la préparation estivale. Il était même titulaire lors de la 1re journée de Ligue 1 ce début de saison et comblant ainsi le départ de Pape Abou Cissé, dont l'option d'achat n'a pas été levée, faute de budget pour recruter. Alors que son contrat initial devrait expirer le 30 juin 2022, soit dans 10 mois, l'arrière Franco-Ivoirien a prolongé son bail, jeudi. Le joueur formé à l’AS Saint-Étienne aurait signé pour 2 ans supplémentaires, soit jusqu’en juin 2024.

« Mickaël Nadé voit encore plus loin avec les Verts ! Stéphanois depuis 2014, le défenseur a signé ce jeudi une prolongation de contrat avec son club formateur », a communiqué le club ligérien, sans préciser la durée du nouveau contrat. Le joueur de 22 ans a exprimé sa joie pour le palier franchi à l’ ASSE. « Je suis forcément très heureux de prolonger avec mon club formateur. J'espère que ce n'est que le début d'une très belle histoire. Ça récompense toutes ces années au Centre sportif Robert-Herbin. Désormais, j'espère atteindre d'autres objectifs avec Sainté », a-t-il déclaré.

Claude Puel, « Nadé a confirmé un vrai potentiel »

Claude Puel est aussi heureux pour le jeune arrière central. « Mickaël Nadé a été prêté en National, a très bien travaillé à Quevilly. Il a été crescendo sur la préparation estivale avant de débuter à Geoffroy-Guichard et de confirmer un vrai potentiel. Il a encore des choses à travailler, mais encore une fois, je suis très heureux pour le club qu'un joueur du centre de formation montre de belles choses et qu'on puisse l'accompagner », a commenté le Manager général de l' ASSE.