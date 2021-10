ASSE Mercato : Un ancien de Sainté cité dans un deal en Angleterre

Publié par JEAN-LUC D le 09 octobre 2021 à 19:33

Un ancien joueur de l’ ASSE pourrait rejoindre un cador de Premier League lors du prochain mercato hivernal. L’affaire fait déjà grand bruit dans les médias britanniques.

Ex- ASSE : Pape Abou Cissé visé par Liverpool

Prêté à l'AS Saint-Étienne l'hiver dernier, Pape Abou Cissé n'a quasiment pas raté une minute de la seconde partie de saison stéphanoise. Il est depuis retourné à l'Olympiakos, où il est un titulaire indiscutable. Mais le défenseur central de 26 ans est très convoité, notamment en Premier League. En effet, d’après les renseignements du Daily Mail, Liverpool, Arsenal et Everton sont intéressés par l’ancien protégé de Claude Puel.

À la recherche d’un défenseur supplémentaire, les Reds sont en pole position pour négocier avec le club grec en vue d’un transfert de Cissé. Toujours selon la même source, l’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, ferait même de lui sa priorité défensive pour la prochaine période de recrutement.

Pape Abou Cissé veut quitter l'Olympiakos

Auteur d'une belle seconde partie de saison 2020-2021 sous les couleurs de l'AS Saint-Étienne, Pape Abou Cissé a fait son retour à l'Olympiakos Le Pirée. Un retour en Grèce que le défenseur central aimerait temporaire. En effet, malgré un contrat courant encore jusqu'au 30 juin 2024, l’international sénégalais (5 sélections, 1 but) souhaite quitter le club grec, selon les informations du média Sportime.

Après s’être très bien relancé en Ligue 1 sous le maillot de l’ASSE la saison dernière, le natif de Pikine aimerait rejoindre un club plus huppé. Son premier choix était de revenir en France, mais l’option de la Premier League et de Liverpool devrait être encore plus tentante pour lui. Pour rappel, le site spécialisé Transfermarkt estimé la valeur de Pape Abou Cissé à 6 millions d’euros. Mais vu la qualité de ses courtisans, l'Olympiakos pourrait réclamer une indemnité plus importante.