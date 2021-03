OL : Rudi Garcia veut refaire le coup du match aller au PSG

Publié le 19 mars 2021 à 20:43

Dans la course pour le titre de champions de France et à égalité de points, l’ OL et le PSG s’affrontent dimanche à 21h. Ce match compte pour la clôture de la 30e journée de Ligue 1. Un match décisif pour lequel Rudi Garcia s'est montré optimiste.

OL : Rudi Garcia y croit, « on peut battre le PSG »

Rudi Garcia est certes prudent dans sa façon d’aborder le match contre le PSG, mais l’ entraîneur de l’ OL a confiance dans la capacité de ses joueurs à tenir tête au club de la capitale. Pour la rencontre à venir dimanche soir, au Groupama Stadium, il a tenu un discours démonstratif de son ambition de renverser le club de la capitale. Pour rappel, l' Olympique Lyonnais avait infligé une défaite aux Parisiens (0-1) au Parc des Princes le 12 décembre 2020. Thomas Tuchel était encore coach parisien. L’entraîneur de Lyon rappelle la stratégie du match aller qui avait bien fonctionné bien qu’il ait un autre plan pour le choc à venir. « On avait fait en sorte d’annihiler leur force, mais c’est un autre match tactique qui se présentera dimanche », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Rudi Garcia voit le Paris Saint-Germain vulnérable cette saison en championnat L1. « La victoire à Paris au match aller nous montre qu’on peut battre cette équipe. C’est un autre moment, un autre coach, ce ne sera pas la même tactique, le match sera différent (…) face à un adversaire très dangereux qu’on doit respecter, mais pas craindre. On va jouer crânement notre chance et pour gagner », confie l’ex-coach de l’ OM.

L’entraîneur lyonnais fait « confiance à ses joueurs »

L’ OL et le Paris SG ont chacun 60 points et suivent le LOSC qui affiche 63 points au compteur. Le vainqueur de cette confrontation prendrait trois points d’avance sur son adversaire. Il pourrait même rejoindre le leader (Lille LOSC) en cas de coup d’arrêt de ce dernier sur sa pelouse du stade Pierre-Mauroy face à Nîmes Olympique.

« Un championnat ne se joue pas que sur les confrontations directes, mais si on n’est pas régulier contre les autres équipes on ne peut pas espérer faire le meilleur championnat. On jouera sans nos supporters, mais on est à domicile. On est prêt pour ce match, j’ai confiance en mes joueurs », a laissé entendre Rudi Garcia.













Par ALEXIS