OM : Sampaoli - supporters marseillais, quelque chose se passe

Publié le 20 mars 2021 à 13:22

En deux matchs seulement dirigés à l’ OM, Jorge Sampaoli est parvenu à se mettre les supporters marseillais dans la poche. Si son style volcanique ne pouvait que coller avec le club phocéen, les résultats de ses débuts sur le banc du club phocéen accélèrent son adoption par les fans.

OM : 2 précieuses victoires pour Sampaoli

Jorge Sampaoli, le nouvel entraineur de l’ OM, a réussi à remonter les Olympiens de la 6e à la 5e place de Ligue 1 en signant deux précises victoires. Ces succès ont été arrachés par le technicien argentin lors des matches face au Stade rennais (1-0) et le Stade Brestois (3-1) sur la pelouse du stade Vélodrome. Le club de Frank McCourt est certes toujours distancé par le quatuor (LOSC, PSG, OL, et AS Monaco) en tête du championnat français, mais il est aujourd'hui à la 5e place qualificative pour l' Uefa Ligue Europa, une place dont il pourrait bien se contenter.

Le RC Lens (45 points), le FC Metz (42 points), Rennes et Montpellier HSC (41 points chacun) sont les adversaires directs de l’Olympique de Marseille (45 points) dans ce mini championnat. Pour poursuivre sa série, Jorge Sampaoli sera face à l’ OGC Nice (12e) ce samedi (17h) pour son premier match à l'extérieur. Vu la faible distance de points qui sépare les deux clubs, l’ OM n’a pas droit au faux pas dans ce sprint final. Autrement, il se fera doubler par les Lensois et les Messins en cas de victoires.

Promesse du nouveau coach aux supporters Marseillais

Le technicien argentin aurait fait des promesses aux supporters de sa nouvelle équipe. Et ces derniers attendent de lui de qualifier les Phocéens pour l’Europe. « Jorge Sampaoli a déjà rencontré les leaders de groupes de supporters de l'OM au lendemain du match contre le SRFC. Il leur aurait promis de mettre tout son cœur et beaucoup de passion pour élever le maillot de l’OM. Il aurait aussi affirmé qu’il raffolait des ambiances "bouillantes", a rapporté le journaliste Florent Germain de RMC sport sur son compte Twitter. Il note un excellent "feeling" l'entraîneur argentin et "les supporters" olympiens.













