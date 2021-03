ASSE : Consignes fermes après la défaite contre l'AS Monaco

Publié le 20 mars 2021 à 20:08

Malgré sa lourde défaite contre l’AS Monaco, l’ ASSE restera à la 16e place au classement de Ligue 1. Le club stéphanois est toujours sous la menace de ses concurrents directs dans la course au maintien. Mathieu Debuchy est monté au créneau pour donner des consignes sur la façon de négocier les 8 derniers matchs du championnat français.

ASSE : Debuchy, « on se doit de réagir »

L’ ASSE n’arrive toujours pas à enchaîner les bons résutats alors qu’elle a besoin de points pour éviter la descente en Ligue 2. Étrillés par l’AS Monaco (0-4) vendredi soir, en ouverture de la 30e journée de Ligue 1, les Stéphanois (16es avec 33 points) sont menacés par Le FC Lorient (28 points), le FC Nantes (27 points) et Nîmes Olympique (26 points) dans la course au maintien. Les lorientais et les Canaris pourraient doubler l’AS Saint-Étienne en cas de succès et les nîmois pourraient se rapprocher un peu plus.

Mesurant le danger qui guette l'ASSE, Mathieu Debuchy a tenté de motiver autant que possible ses camarades. Il a passé de nouvelles consignes à ses coéquipiers après leur lourde défaite face à l'As Monaco.

« On n'a pas été bons techniquement et tactiquement, avec trop d'espaces entre nos lignes. On n'a pas su créer quelque chose pour les mettre en difficulté. On est passés à côté de notre sujet, il n'y a pas beaucoup de choses à retenir », a confié le défenseur droit de l'AS Saint-Etienne avant de se projeter : « On se doit d'avancer et de réagir dès le prochain match. On va devoir se battre encore plus pour essayer de se maintenir le plus rapidement possible ».

Sainté revient dans la partie à Nîmes

L’équipe de Claude Puel affronte le Nîmes Olympique (19e) le 4 avril (16h05), au stade Les Costières, dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Une confrontation avec un adversaire direct pour le maintien que Mathieu Debuchy et ses coéquipiers devront bien négocier pour éviter de basculer vers la zone rouge.

Notons que le Dijon FCO (20e avec 15 points) est quasi relégué en Ligue 2.













Par ALEXIS