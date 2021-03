FC Nantes : Kombouaré encore privé de latéraux pour le derby

Publié le 20 mars 2021 à 23:15

Barragiste, le FC Nantes reçoit le FC Lorient pour la 30e journée du championnat ce dimanche. Pour ce derby breton, Antoine Kombouaré sera encore privé de deux latéraux droits.

Le FC Nantes sans Corchia et Fabio contre Lorient

Fort de son exploit au Parc des Princes (1-2) lors de la dernière journée, le FC Nantes affronte le FC Lorient ce dimanche. Cette rencontre de mal classés compte pour la 30e journée de Ligue 1. Comme contre le Paris Saint-Germain, Antoine Kombouaré devra encore se passer de deux arrières droits. Touché à la hanche, Sébastien Corchia est forfait pour le derby contre les Merlus. Idem pour le Brésilien Fabio touché au genou. Absent contre Paris, Denis Appiah signe son retour dans le groupe des Canaris pour le derby contre Lorient. Suite au retour de cet arrière droit, le coach du FCN a décidé d’écarter Batista Mendy contre le club Morbihan. En revanche, le technicien nantais a encore fait appel au jeune Abdoulaye Sylla. Tout juste passé pro, Quentin Merlin est convoqué pour cette rencontre.

Un derby aux allures de « grande finale » pour Kombouaré

Cette affiche est d’une importance capitale pour les deux équipes engagées dans la course au maintien. Avant le coup d’envoi, le FC Nantes est barragiste avec un petit point de retard sur Lorient (17e). Antoine Kombouaré entend enchaîner après son succès contre le PSG pour passer devant les Merlus. « C’est une grande finale, bien sûr. C’est un concurrent direct pour le maintien […] La victoire à Paris était une grosse surprise mais je m’attendais à ce que l’on ne soit pas ridicule. C’est pour ça que c’est intéressant de regarder le contenu contre Lorient et s’il y a le résultat on sera doublement satisfait », avait indiqué le coach du FCN en conférence d’avant-match.

Le groupe de Nantes contre Lorient :

Lafont, Petric – Appiah, Pallois, Sylla, Traoré, Castelletto, Girotto – Bamba, Blas, Chirivella, Louza, Merlin, Touré, Coco – Coulibaly, Emond, Simon, Limbombe, Kolo Muani.













Par Ange A.