PSG : Une grosse frayeur pour Paris avant le Bayern Munich

Publié le 22 mars 2021 à 09:45

Le PSG a repris la tête de la Ligue 1 grâce à sa large victoire sur le pelouse de l'Olympique Lyonnais (4-2). Avec un Kylian Mbappé des grands soirs, auteur d'un doublé, les joueurs de Mauricio Pochettino retrouvent la première place du championnat après la défaite surprise du LOSC sur sa pelouse contre Nîmes (1-2). De bon augure avant un quart de finale de Ligue des champions qui s'annonce très compliqué face au Bayern Munich, même si le Paris Saint-Germain s'est relâché en fin de match en encaissant deux buts évitables.

Le PSG nettement supérieur à l'OL

Pour Vikash Dhorasso, ancien joueur du PSG et de l'OL, la supériorité des Parisiens est nette. "Je n'avais pas imaginé une si belle démonstration de la part du PSG. Je pressentais un duel plus équilibré et je voyais même Lyon capable d'aller chercher la victoire, a expliqué l'ancien milieu de terrain international dans L'Equipe. En fin de compte, Paris a rétabli la vérité. Il y a une réelle différence d'effectif qui s'est vue sur le terrain. Le PSG avait fait un gros match à Lille (0-0, le 20 décembre) aussi, mais, là, ils gagnent. Quand cette équipe élève le niveau, elle est beaucoup plus forte que son adversaire car elle possède bien plus de talent."

Avce notamment Kylian Mbappé ou encore Marco Verratti particulièrement en forme ces dernières semaines. "Il y a évidemment Mbappé, qui marque encore et toujours. Mais Verratti, dans cette position plus haut, simplifie son jeu. Il ne peut pas s'empêcher d'aller défendre, alors, en plus d'apporter sa touche technique en attaque, il est capable de récupérer des ballons. Pochettino est en train de réussir son pari. Ce style est très important pour le PSG. J'ai bien aimé Kean aussi, qui a été vraiment utile. Globalement, les Parisiens ont été forts physiquement, dans le pressing, dans le repli, et ils ont accepté de laisser le ballon pour défendre ensemble", a décrypté Vikash Dhorasoo.

Encore des choses à corriger avant le Bayern Munich

Malgré tout, il faudra faire attention à la déconcentration, comme ce fut le cas à Lyon avec deux buts encaissés. "On ne l'a pas senti venir ! Les changements ont fait perdre cette agressivité. Ce n'est pas anecdotique car le Bayern, par exemple, ne laisserait pas passer un 4-0 et n'encaisserait pas deux buts comme cela. Paris doit le rectifier, même si ce n'est pas la première chose à retenir. On voit que le PSG est au-dessus de tout le monde en Ligue 1, mais cela ne veut pas dire qu'il sera champion. On a bien vu qu'il pouvait perdre le fil contre Nantes (1-2, le 14 mars). On peut dire qu'ils ont quand même marqué les esprits. C'est costaud ce qu'ils ont fait. Lille souffre en ce moment, en plus. Le PSG - Lille qui arrive (le 3 avril) sera encore plus décisif. Ça va être un super match. On a un beau championnat, bien serré, sans que Paris n'ait trop d'avance. Qu'on en profite."













Par Matthieu