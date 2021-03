OM : Après Cuisance et Nagatomo, un autre joueur sur le flanc

Publié le 23 mars 2021 à 22:12

En plus de Mickaël Cuisance et Yuto Nagatomo, tous deux blessés, un autre joueur de l’ OM n’est pas certain de reprendre avec le groupe de Jorge Sampaoli après la trêve internationale. Gêné depuis un moment par une douleur à la main, il a été opéré.

OM : Alvaro Gonzalez opéré de ma main

L’ OM avait était privé de Mickaël Cuisance lors de la lourde défaite contre l’OGC Nice (3-0), samedi dernier. Le milieu de terrain, autour de 2 buts lors de deux précédents matchs des Phocéens, souffre d’une entorse à la cheville. Lors du match contre les Aiglons, les Marseillais ont perdu Yuto Nagatomo. Il n’a joué qu’une quinzaine de minutes avant de céder sa place à son compatriote Hiroki Sakai. Selon L’Équipe, le défenseur japonais de 34 ans souffre d’une déchirure musculaire à la cuisse. Il n’est donc pas certain de reprendre avec le collectif de l’Olympique de Marseille, après la trêve internationale. Alvaro Gonzalez pourrait également manquer la reprise de la Ligue 1 début avril prochain. Et pour cause, il a été opéré. L’information a été confirmée ce mardi 23 mars par l’ OM sur son site internet officiel. « Le défenseur espagnol a été opéré de la main gauche. Il a subi ce jour une intervention chirurgicale, pour soigner une fracture qui le handicapait depuis quelque temps. L’opération s’est très bien passée. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement », a annoncé le club phocéen.

Nagatomo et Cuisance absents face à Dijon FCO ?

Notons que Yuto Nagatomo devrait être situé sur la gravité de sa blessure et la durée de son indisponibilité après les résultats des examens complémentaires. A priori, il devrait être indisponible pour le match contre la lanterne rouge de Ligue 1, le Dijon FCO, le 4 avril (20h) prochain en clôture de la 31e journée de L1. Ce retard s’explique par le fait que les déchirures musculaires mettant généralement du temps à guérir et à cicatriser. Idem pour Mickaël Cuisance. Si les informations du quotidien sportif concernant la nature de sa blessure (entorse à la cheville) sont confirmées, Mickaël Cuisance ne prendrait pas part à la réception du DFCO. Sauf si leur guérison se passe plus rapidement que prévu.







Par Gary SLM