FC Nantes Mercato : Ça se bouscule pour une pépite nantaise

Publié le 25 mars 2021 à 08:00

De retour dans le groupe professionnel après trois mois de suspension, Batista Mendy va quitter le FC Nantes cet été. En fin de contrat, le jeune milieu formé au FCN ne manque pas de courtisans autant en Ligue 1 qu’à l’étranger.

Le départ de Mendy du FC Nantes déjà acté

Comme le FC Nantes, Batista Mendy vit une saison particulièrement difficile. Suite à son refus de prolonger son contrat en début d’exercice, le milieu de 21 ans avait été écarté du groupe professionnel du FCN. Il a réintégré le groupe lors de l’éphémère passage de Raymond Domenech. Il a signé son retour à la compétition lors de la première d’Antoine Kombouaré sur le banc nantais. Le jeune milieu de terrain ne compte que trois apparitions cette saison (101 minutes jouées). Au vu de son maigre temps de jeu, il va aller en chercher ailleurs lors de la prochaine fenêtre des transferts.

Un avenir entre la Ligue 1 et la Bundesliga ?

Joueur libre au terme de la saison, Batista Mendy ne manque pas de prétendants. Ouest France révèle que quelques formations de Ligue 1 s’intéressent au profil du milieu du FC Nantes. Le quotidien régional indique en effet que le Stade Brestois et le SCO Angers convoitent le natif de Saint-Nazaire. Ces clubs de l’élite devront tout de même faire face à la concurrence étrangère dans ce dossier. L’Équipe assure pour sa part que Mendy suscite la convoitise de formations de Bundesliga. Des intérêts du Hertha Berlin et du Bayer Leverkusen ont été révélés par le journal national. Reste plus qu’à savoir lequel de ces prétendants lui offrira les meilleures garanties pour sa progression. Réponse dans quelques mois lors du mercato estival.







Par Ange A.