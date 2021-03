OM : Retour en force de Jacques-Henri Eyraud à Marseille

Publié le 25 mars 2021 à 21:29

Entre l’ OM et Jacques-Henri Eyraud, l’aventure n’est pas terminée. L’ancien président de l’ Olympique de Marseille, discret après son départ, revient en force au club.

Jacques-Henri Eyraud représentant de l' OM à la LFP

Jacques-Henri Eyraud avait été fortement affaibli avant son éviction de son ancien poste de président de l’ OM. Il payait ainsi les mauvais résultats du club et la guerre que lui avaient déclaré les supporters Marseillais. Pour ramener le calme au club phocéen, le patron Frank McCourt a dû prendre de grandes décisions. Il a non seulement nommé un nouvel entraîneur, mais aussi un président en remplacement de celui qu’il avait bombardé à la présidence après son rachat de l’Olympique de Marseille.

Comme pressenti, l’homme remplacé par Pablo Longoria n’aura pas définitivement tourné la page marseillaise. Il a en effet été nommé vice-président du conseil de surveillance de l’ OM ce jeudi, auprès de Frank McCourt, lui-même président du conseil de surveillance. Jacques-Henri Eyraud, comme un phénix, renait donc de ses cendres du côté du club phocéen.

Olympique de Marseille, Pablo Longoria toujours aux commandes

Pablo Longoria, négociateur d’une nouvelle convention avec les leaders de groupes de supporters marseillais, devrait garder sa liberté d’action dans son rôle. Le 26 février 2021, le dirigeant espagnol avait été bombardé président du directoire de l'Olympique de Marseille à la place de Jacques-Henri Eyraud. Depuis, le calme est revenu autour de la formation de la cité phocéenne.

On sait d’ores et déjà que le directeur sportif olympien pense à la prochaine équipe à mettre à la disposition de coach Jorge Sampaoli. Plusieurs pistes pour recruter un défenseur, un milieu de terrain offensif et un attaquant de métier sont à l’étude chez le club rival du Paris Saint-Germain. Bien qu’actif pour la prolongation du contrat de Florian Thauvin, l’espagnol garde les yeux ouverts sur de nombreuses pistes du même profil que le français. Maintenant qu’il a les pleins pouvoirs pour décider sur les transferts en fin de saison, il devrait rapidement boucler des dossiers au mercato estival.

L’ancien président JHE continuera en tout cas à faire bénéficier de son réseau à l’Olympique de Marseille. Il devrait être la figure du club olympien au conseil d'administration de la Ligue de Football Professionnel. Selon le média sportif "RMC Sport" qui donne l’information, des proches du milliardaire américain étaient opposés à cette éventualité. Pour eux, JHE devait tout bonnement quitter la vie du club, un conseil que n’aura pas suivi le propriétaire de l’équipe Marseillaise.







Par Gary SLM