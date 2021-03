PSG Mercato : La réponse nette de Mauro Icardi sur son avenir

Publié le 26 mars 2021 à 06:00

Après une première année bien remplie, Mauro Icardi est à la peine pour sa deuxième saison au Paris Saint-Germain. Alors que des rumeurs circulent sur son avenir, l’attaquant a mis les points sur les i.

Les confidences de Mauro Icardi sur son futur

Arrivé en prêt au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi a vu son option d’achat levée l’été dernier. Désormais, l’attaquant argentin est lié au PSG jusqu’en 2024. Mais il vit une deuxième saison compliquée en raison notamment de multiples pépins physiques. Il compte 7 buts et 6 passes décisives en 19 apparitions. L’avant-centre de 28 ans voit même son nom associer à certaines formations à l’étranger, surtout en Italie. Des intérêts de l’AS Rome et de la Juventus ont encore récemment été révélés par la presse transalpine. Interrogé par le site officiel du club, l’ancien intériste a réitéré son attachement à Paris. Malgré sa mauvaise passe, le natif de Rosario compte finir par se relever.

Pas de retour en Serie A en vue

« Quand je suis arrivé en prêt, j’ai fait tout ce que j’ai pu pour pouvoir être décisif et aider l’équipe avec mes buts. C’était une bonne année. Je suis donc très heureux que le club ait décidé de lever l’option et de me proposer de continuer ensemble pour les quatre prochaines années. Pour moi, c’est un honneur et une fierté, comme je l’ai dit le premier jour de mon arrivée à Paris. Je me sens bien ici, dans une grande équipe qui gagne des titres. C’est ce qu’un joueur recherche », a expliqué Mauro Icardi. Avec cette sortie, l’international argentin (8 sélections/1 but) entend donc mettre un terme aux spéculations sur son futur. Reste plus qu’à savoir si elle suffira à éteindre les rumeurs au sujet d’un retour en Italie.







Par Ange A.