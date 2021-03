PSG : Avant le LOSC et le Bayern, le Paris SG inquiet

Publié par Matthieu le 29 mars 2021 à 13:30

Le PSG va entrer dans un moment crucial de sa saison à l'issue de la trêve internationale. Le week-end prochain, les hommes de Mauricio Pochettino vont affronter le LOSC, pour un duel entre les deux leaders à égalité de la Ligue 1, puis enchaîner sur un quart de finale de Ligue des champions très compliqué contre le Bayern Munich. Une semaine déterminante pour la fin de saison parisienne, qui dira si les champions de France en titre vont conserver leur bien, de même qu'une chance de continuer l'aventure européenne.

Semaine décisive pour le PSG

Après sa victoire facile (3-0) en Coupe de France contre le LOSC il y a deux semaines, le PSG reçoit à nouveau les Lillois, cette fois en championnat, au Parc des Princes. Les deux équipes sont à égalité en tête du classement de Ligue 1 et l'issue de ce match donnera un avantage qui pourra se révéler décisif à l'issue du sprint final. Mais le PSG va devoir être prudent : après son match samedi contre le LOSC (17h), il se déplacera à Munich pour y défier le Bayern mercredi (21h) en quarts de finale de la Ligue des champions. Une réédition de la finale de l'année dernière, qui avait vu les Bavarois remporter le titre continental que les Parisiens désirent tant.

Une inquiétude après la trêve internationale

Mais la sortie de la trêve internationale inquiète, comme l'a expliqué l'ancien Parisien, Eric Rabesandratana, sur France Bleu : "Dans quel état on va récupérer les internationaux ? C’est ça qui m’inquiète aujourd’hui. On a vu Moise Kean rentrer plus tôt pour cause de grosse fatigue. Pas étonnant, il avait contracté le Covid il y a deux semaines. On sait l’impact que cela peut avoir sur un individu. On a vu sortir Danilo, j’espère qu’il n’est pas blessé. Florenzi, Verratti, Gueye et Diallo ont joué tout le match, avec l’Italie et le Sénégal. Je suis inquiet. Entre les voyages et les matches à jouer, j’ai peur que nos internationaux y laissent pas mal d’énergie. (…) Le PSG doit lui aussi faire des résultats. Paris n’a pas assuré le championnat et il est toujours en Ligue des champions, en Coupe de France. Il y a toutes ces compétitions à gagner. Et on va peut-être récupérer des joueurs fatigués après cette série de trois matches internationaux et les voyages. J’espère qu’on aura de bonnes nouvelles." C'est en tout cas le Bayern Munich qui en a de mauvaises, avec la blessure de son buteur Robert Lewandowski, qui a quitté sa sélection polonaise et est d'ores et déjà forfait pour le match des Munichois contre Leipzig.