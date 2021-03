Manchester City Mercato : Le départ de la légende Agüero officialisé !

Publié par Clément le 29 mars 2021 à 23:07

Véritable légende de Manchester City, Sergio Agüero quittera les Sky Blues à la fin de la saison comme l'ont annoncé les Citizens dans un communiqué. C'est un monument de leur histoire qui s'en va...

Sergio Agüero dans la légende de City ?

À la fin de la saison, c'en sera fini entre Sergio Agüero et Manchester City. Arrivé en 2011 en Angleterre après avoir inscrit 101 buts en 234 rencontres avec l'Atlético, "Kun" - surnom qui lui a été donné pour sa ressemble avec le personnage de dessin animé du même nom - aura marqué de son empreinte l'histoire de Manchester City. En dix ans, l'Argentin aux 97 sélections a disputé 384 matchs avec les Sky Blues au cours desquels il a fait trembler les filets à 257 reprises, un total faisant de lui le meilleur buteur de l'histoire du club.

Le dernier objectif du Kun

Embêté par les blessures cette saison, Agüero a raté une grande partie des matches des hommes de l’entraîneur Pep Guardiola. Mais avant de définitivement quitter Manchester City, Kun Agüero aura pour dernière mission d'apporter la gloire aux Citizens, à savoir la Ligue des champions tant attendue. Le sacro-saint trophée complèterait alors un incroyable palmarès de 4 trophées en Premier League, 5 coupes de la ligue, 1 coupe d'Angleterre et 3 Community Shields en l'espace de dix saisons. L'attaquant argentin aura alors amplement mérité la statue à son effigie, qui accompagnera celles de Vincent Kompany et David Silva, en cours de finition. "Un immense sentiment de fierté et de satisfaction restera en moi pour avoir joué à Manchester City pendant ces dix saisons", a commenté Agüero à travers un message posté sur son compte Twitter.

Quel avenir pour Kun Aguero ?

Si le monde foot sait déjà que Kun Aguero va quitter Manchester City à la fin de la saison, personne ne connait le nom du club de football où va évoluer la saison prochaine. Le buteur Uruguayen a encore quelques années à jouer devant lui puisqu’il n’a que 32 ans, même si ses nombreuses blessures peuvent provoquer de la méfiance chez les recruteurs. Avec l'approche du mercato estival, les prétendants ne devraient pas tarder à se positionner pour le recruter.