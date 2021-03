OL Mercato : PSG, la phrase-choc d’Aulas sur Memphis Depay !

Publié par JEAN-LUC D le 31 mars 2021 à 09:35

Libre le 30 juin prochain, Memphis Depay est annoncé dans le viseur du PSG et du Barça. En conférence de presse ce mardi, Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, s’est prononcé sur la situation de son attaquant de 27 ans.

Jean-Michel Aulas ouvre grand la porte pour Memphis Depay

Arrivé en janvier 2017, Memphis Depay est au bout de son aventure avec l’Olympique Lyonnais. Après quatre saisons de bons et loyaux services, l’international néerlandais n’a pas paraphé un nouveau contrat. L’ancien ailier de Manchester United va donc faire ses valises et quitter le Groupama Stadium à l’issue de la saison. Et du côté des Gones, Jean-Michel Aulas semble déjà résigné quant au prochain départ de son milieu offensif hollandais. Surtout si l’ancien pensionnaire de Manchester United doit s’engager avec un grand club.

« Rien à me reprocher car je sais que Memphis est resté dans le bon état d'esprit du club. Il est resté au niveau de joueur international et est bien dans son rôle de capitaine. On l'a mis dans les meilleures dispositions pour évoluer à son niveau de la Coupe du monde 2014 où il s'était révélé. Je respecte ses choix. S'il devait partir dans un plus grand club que l'OL, je me ferai une raison. S'il restait, on aura participé à une belle aventure pour lui et cela voudrait dire que l'on a gagné quelque chose », a déclaré le meilleur président des clubs français.

Une opportunité du marché que le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone aimeraient bien s’offrir selon la presse espagnole.

PSG Mercato : Avantage Barça pour Memphis Depay ?

A deux mois de la fin du championnat, Memphis alimente déjà les causeries dans plusieurs rédactions. Le capitaine de la sélection nationale des Pays-Bas est un talentueux footballeur que certains cadors aimeraient avoir dans leur effectif. Notamment le Paris SG et le FC Barcelone. En Espagne, le journal Sport croit savoir que l’affaire serait même dite. Le protégé de Rudi Garcia aurait d’ores et déjà trouvé un accord tacite avec les Blaugranas en vue d’une arrivée gratuite au Camp Nous cet été.

Alors que le nom de Sergio Agüero est également évoqué en catalogne pour venir enlever à Lionel Messi ses envies d’ailleurs, Ronald Koeman, l’entraîneur barcelonais, opterait plutôt pour le meneur de jeu lyonnaispour sa polyvalence. A la recherche de renforts offensifs supplémentaires, le PSG rêverait aussi de voir Memphis évoluer aux côtés de Kylian Mbappé et Neymar. L’ancien coéquipier de Nabil Fekir, lui, préfère pour le moment jouer la carte de la sérénité avec les Rhodaniens.

Après la Premier League, la Ligue 1, l’excellent tireur de coup-franc pourrait ainsi découvrir la Liga la saison prochaine. Une belle revanche pour celui dont les Red Devils s’étaient débarrassés en plein mercato hivernal. Pour rappel, cette saison 2020-2021, le coéquipier d’Anthony Lopes a disputé pour le moment 30 matches 30 pour 14 buts marqués et 9 passes décisives.