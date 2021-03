ASSE Mercato : Un indésirable de Puel a pris une décision

Publié par ALEXIS le 31 mars 2021 à 11:05

Poussé vers la porte de sortie de l’ ASSE pendant le mercato d’été dernier, Sergi Palencia a été prêté à Leganés pour la saison présente. À deux mois de la fin de son contrat avec le club espagnol, le défenseur a fait le point sur son futur. Il souhaite clairement quitter le club ligérien où il est indésirable.

ASSE : Palencia veut rester à Leganés en Espagne

Recrue estivale 2019 de l' ASSE, Sergi Palencia n’a pas réussi à s’imposer au sein de l’équipe stéphanoise. Lors de sa première saison, il n’avait disputé que 9 matchs toutes compétitions confondues, dont 6 en Ligue 1. L’été dernier, l’arrière droit a été placé sur la liste des joueurs poussés dehors par Claude Puel. Il était ainsi sur le marché, mais n’a pas trouvé un preneur définitif. L’AS Saint-Étienne s’est donc débarrassé de lui, en le prêtant au CD Leganés, en deuxième division espagnole. Il a rejoint La Liga 2 le 28 septembre 2020, pour une saison, sans option d’achat.

Cependant, le joueur de 25 ans n’a plus l’intention de revenir dans le Forez, évidemment parce que l’entraîneur actuel des Verts ne compte pas sur lui. À la question de savoir s’il a envie de rester à Leganés, Sergi Palencia a répondu franchement. « Oui, je suis très à l'aise ici. Toujours dans le respect, évidemment, du club dont je suis la propriété », a-t-il lâché dans le média EFE. « Au niveau des sensations, du bonheur, du bien-être... j'aimerais bien. J'aime le club, j'aime les coéquipiers, nous avons un bon petit groupe », a-t-il justifié.

Pur produit de la Masia du Barça

Sergi Palencia est un joueur formé dans la célèbre académie du FC Barcelone (La Masia) entre 2006 et 2015. Il a joué ensuite avec la réserve des Blaugrana de 2015 à 2019 et a totalisé 103 matchs dans cette catégorie (2 buts et 8 passes décisives). N’ayant pas pu intégrer l’équipe professionnelle du club catalan, il a été prêté à Bordeaux, lors de la saison 2018-2019. Il a disputé 31 matchs sous le maillot du club au scapulaire, dont 25 en championnat. Laissé libre par les Girondins au terme de l’exercice, il avait rejoint son club d’origine, le Barça, momentanément, avant de finalement faire l’objet d’un transfert à l’ ASSE. Le club ligérien a déboursé 2 M€ pour le recruter et il s’est engagé jusqu’en juin 2023, soit pour 4 saisons.