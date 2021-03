Barça Mercato : Messi, plus aucun obstacle pour le PSG ?

Publié par JEAN-LUC D le 01 avril 2021 à 01:00

Le dossier Lionel Messi sera sans nul doute l’un des gros tubes du mercato estival qui s’ouvre dans trois mois. En fin de contrat avec le Barça, la star argentine est annoncée avec insistance dans les plans du PSG qui pourrait bien avoir un coup à jouer dans les semaines à venir.

Manchester City jette l’éponge pour Lionel Messi

Lionel Messi pourrait finalement ne plus être l’homme d’un seul club au cours de toute sa carrière de footballeur professionnel. A quelques mois de la fin de son engagement avec le FC Barcelone, le sextuple Ballon d’Or n’a toujours pas paraphé un nouveau bail et le Paris Saint-Germain voudrait bien en profiter pour le faire venir au Parc des Princes aux côtés de son ami Neymar.

Mais le club du président Nasser Al-Khelaïfi n’est pas seul sur la piste du numéro 10 de la sélection d’Argentine puisque Manchester City serait aussi engagé dans la course à sa signature. Cependant, la voie pourrait être toute dégagée pour les Parisiens puisque la formation anglaise entraînée par Pep Guardiola ne serait plus vraiment intéressée par le compatriote de Sergio Agüero.

En effet, le journal espagnol Sport assure dans son édition du jour que les Citizens ne comptent pas passer à l’action pour Messi cet été. Le leader de la Premier League compte se montrer très actif durant le marché des transferts, mais aurait pour priorité la signature d’un véritable numéro 9 comme Erling Halland (Borussia Dortmund), Harry Kane (Tottenham) ou Romelu Lukaku (Inter Milan).

Surtout que Kun Agüero va faire ses bagages à l’issue de la saison. Le Paris SG aura donc un énorme boulevard devant lui, mais son plus gros concurrent dans cette affaire pourrait finalement être le FC Barcelone.

Joan Laporta prêt à tout pour conserver Messi ?

Toujours selon la même source espagnole, le désistement de Man City dans ce dossier s’expliquerait aussi par le fait que du côté de l’Etihad Stadium, l’on est convaincu que la Pulga va poursuivre l’aventure avec les Blaugranas. Revenu aux affaires après la démission de Josep Maria Bartomeu, Joan Laporta se serait promis de tout mettre en oeuvre afin de conserver le natif de Rosario au sein de l’effectif barcelonais pour les années à venir.

Catalunya Radio confirme cette tendance en révélant que le nouveau président du club culé aurait décidé de ne plus perdre de temps et d’approcher son capitaine afin d’évoquer sa prolongation. Et selon la radio catalane, les premiers retours seraient positifs entre les deux parties. Le Paris SG pourrait donc voir son grand rêve de cet été s’envoler.