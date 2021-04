Bayern Munich Mercato : Un ancien de Lyon vers la Serie A ?

Publié par Ange A. le 01 avril 2021 à 07:30

Alors qu’il lui reste encore un an de contrat, Corentin Tolisso pourrait quitter le Bayern dès cet été. Le joueur formé à l’Olympique lyonnais intéresserait un cador du championnat italien.

Direction la Serie A pour Corentin Tolisso ?

À un an de l’expiration de son contrat, Corentin Tolisso pourrait partir du Bayern Munich. L’ancien de l’Olympique lyonnais pourrait rejoindre un de ses vieux prétendants cet été. Intéressée par le milieu lorsqu’il faisait encore les beaux jours de l’OL, la Juventus de Turin en pincerait toujours pour le joueur de 26 ans. Pour Calcio Mercato, le profil de l’ancien Gone plairait à Andrea Pirlo. Le technicien italien verrait l’international tricolore (22 sélections/2 buts) comme la pièce manquante au milieu de terrain. Le coach des Bianconeri voudrait un milieu box-to-box, porté vers l’avant et capable de faire la différence. Actuellement blessé au tendon, Tolisso serait ouvert à un transfert de Munich dès cet été, un an avant la fin de son contrat.

Bientôt la fin entre le Bayern et Tolisso ?

Arrivé au Bayern Munich en 2017 contre 47 millions d’euros, Corentin Tolisso a tout remporté en Bavière. Triple champion d’Allemagne, l’ancien lyonnais a réalisé le sextuplé historique avec le Rekordmeister. Mais il a été fragilisé ces dernières saisons par les blessures. De même, il n’a jamais été considéré comme un véritable titulaire par Hans-Dieter Flick, arrivé en cours de saison dernière. Sur l’exercice en cours, l’ancien de l’OL a disputé 22 matchs avec les Bavarois, dont 12 en tant que titulaire. Il compte également trois buts cette année. Après quatre saisons en Allemagne, le natif de Tarare pourrait découvrir un autre championnat dans les prochains mois. La direction du champion d’Allemagne en titre ne devrait pas s’opposer à son départ. Elle serait même prête à le céder contre 20 à 25 millions d’euros.