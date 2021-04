PSG Mercato : Barça, Lionel Messi a fixé ses conditions !

Publié par JEAN-LUC D le 01 avril 2021 à 14:30

Libre à compter du 30 juin prochain, Lionel Messi anime déjà les rumeurs du marché des transferts. Annoncée avec insistance du côté du PSG, la star argentine n’a pas encore pris de décision concernant son avenir. Toutefois, l’ancien coéquipier de Neymar serait bien conscient de ce qu’il veut pour le futur.

Lionel Messi veut des garanties sportives

Dans son édition du jour, Esport3 révèle que la direction du Barça se montrerait de plus en plus confiante quant à une éventuelle prolongation de Messi. De retour aux affaires après la démission de Josep Maria Bartomeu, Joan Laporta serait même en train de préparer son offre à transmettre à la Pulga après un audit complet des finances du club culé. Les deux parties auraient d’ores et déjà eu des contacts « préliminaires » et le retour serait plutôt positif.

Toujours selon la chaîne de télévision sportive espagnole, le nouveau président barcelonais devrait proposer une baisse salariale à l’attaquant de 33 ans avec en contrepartie un contrat à vie comme ambassadeur ou dirigeant. Une proposition qui n’irait pas vraiment dans le sens de ce que voudrait le natif de Rosario. En effet, Mundo Deportivo explique que le compatriote de Sergio Agüero ne donnerait pas sa priorité à l’aspect financier. Pour lui, seul compte le projet sportif que voudront bien lui présenter Laporta et ses collaborateurs.

Le PSG toujours en embuscade pour Messi ?

Si Manchester City a renoncé à recruter le numéro 10 du Barça, la seule menace de Laporta serait désormais le Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo rêveraient toujours d’attaque Messi-Mbappé-Neymar la saison prochaine au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino. Alors que le Barça pousse pour convaincre son joueur de prolonger, le champion de France en titre, lui, serait toujours en embuscade, prêt à saisir la moindre opportunité pour réaliser ce gros coup.