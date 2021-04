OL : Rudi Garcia annonce deux forfaits contre le RC Lens

Publié par Ange A. le 02 avril 2021 à 06:00

L’ OL va signer son retour en Ligue 1 ce samedi contre le RC Lens. Pour cette rencontre de la 31e journée, Rudi Garcia, le coach de Lyon, ne pourra pas compter sur deux éléments.

Déjà deux absences confirmées pour l’ OL contre Lens

Battu par le Paris Saint-Germain (2-4) lors de la dernière journée, l’Olympique lyonnais va tenter de renouer avec la victoire ce samedi. L’ OL se déplace sur la pelouse du RC Lens pour la 31e journée de Ligue 1 Conforama. Dans sa quête de succès, Rudi Garcia devra composer sans deux joueurs. En conférence de presse, le coach de Lyon a annoncé le forfait d’Houssem Aouar. Le très convoité milieu lyonnais ne s’est toujours pas remis de sa gêne aux adducteurs comme l’a fait savoir son entraîneur. Le milieu de 22 ans avait déjà manqué la réception du PSG lors de la dernière journée. De retour de sélection, Djamel Benlamri n’effectuera pas aussi le déplacement dans l’Artois. L’international algérien a été touché lors du dernier carton des Fennecs (5-0) contre le Botswana.

Les ambitions de Garcia contre le Racing

Malgré ces absences, Rudi Garcia espère ramener un bon résultat de Bollaert. Le coach de l’ OL s’attend à une rencontre compliquée contre une équipe des Sang et Or joueuse. « On doit gagner à Lens, si on veut chasser les deux places devant nous. En face, Lens est une équipe qui maîtrise très bien son système, avec un vrai style, c’est une équipe agressive, la 2e la plus cartonnée de L1 », a prévenu le coach de Lyon cité par L’Équipe. Pour le technicien lyonnais, « l’état d’esprit collectif sera capital » pour dominer le Racing, valeureux 5e du championnat. Contre les Gones, les hommes de Franck Haise vont tenter d’enchaîner un dixième match sans défaite en championnat. Les Sang et Or restent sur une victoire (1-2) à Strasbourg.