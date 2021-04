FC Nantes : Kombouaré espère un gros match contre l'OGC Nice

Publié par Matthieu le 02 avril 2021 à 14:30

L'urgence est totale du côté du FC Nantes, 19e et avant-dernier du classement de Ligue 1 alors que la 31e journée du championnat se tient ce week-end. Et à cette occasion, les Canaris accueille l'OGC Nice à la Beaujoire pour une rencontre cruciale dans la course au maintien. Antoine Kombouaré bénéficiera d'un groupe quasiment au complet pour la venue des joueurs d'Adrian Ursea, 11e et qui n'ont plus besoin que d'un ou deux points pour assurer leur présence en Ligue 1 la saison prochaine. Ce qu'ils comptent bien faire sur le pelouse nantaise.

Le FC Nantes doit gagner contre l'OGC Nice

Antoine Kombouaré sait que son FC Nantes n'aura pas la tâche facile contre l'OGC Nice, dimanche (15h). "On a envie de réparer, de corriger ce que l’on ne fait de pas bien. Il faut être conquérants à domicile. Aujourd'hui, on est focus sur Nice. On vise les trois points. Nice est une équipe qui aime imposer son jeu, avoir le tempo. Il faudra être capable de casser ce rythme, de les bousculer. Mais ils sont aussi capables de contrer. Il faudra faire un grand match car ce sera un adversaire redoutable", a prévenu le coach de Nantes. Grâce à la trêve, les Canaris ont pu retrouver un peu de sérénité. "On a pu travailler techniquement. Physiquement, on a aussi remis un coup pour pouvoir finir cette saison. Cela nous a fait du bien de couper ce week-end. Il fallait travailler mais aussi faire en sorte de ne pas trop en faire pour que les joueurs trouvent du jus dimanche face à Nice."

Un peu de fatigue pour les Espoirs ?

Des joueurs qui, pour certains, pourraient également marquer le coup. C'est notamment le cas de Randal Kolo Muani et Alban Lafont, engagés avec l'équipe de France dans la phase de poule de l'Euro Espoirs. "Randal et Alban vont très bien, ils ont repris aujourd'hui (vendredi) l'entraînement et sont un peu fatigué mais c'est de la bonne fatigue. Ils ont joué trois matchs dans un laps de temps très court mais reviennent avec une qualification. Cela ne peut que leur faire du bien. Le maintien acquis, ils pourront jouer leur quart de finale de l'Euro Espoirs face au Pays-Bas tranquille", a expliqué Antoine Kombouaré, qui déplore néanmoins l'indisponibilité de Renaud Emond pour le match contre Nice. "Renaud Emond est absent pour une entorse à la malléole. Fabio et Corchia sont de retour à l’entraînement."