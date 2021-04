ASSE : Grosse pression sur Romeyer et Caïazzo avant Nîmes

Publié par ALEXIS le 03 avril 2021 à 16:03

Les supporters de l’ ASSE ne décolèrent pas depuis quelques mois. Ils exigent des explications de la part de leurs dirigeants sur les mauvais résultats de l'équipe. Avant le match décisif des Stéphanois contre le Nîmes Olympique, les fans ont encore mis une grosse pression sur leurs deux présidents Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

ASSE : Romeyer et Caïazzo convoqués

L’ ASSE affronte le Nîmes Olympique ce dimanche (17h05) pour la 31e journée de Ligue 1. Les deux clubs sont mal classés et menacés de relégation en Ligue 2. Les Stéphanois sont 16es avec 33 points, tandis que les Nîmois sont barragistes (18es) avec 29 points. Évidemment, il s’agit d’une confrontation directe entre deux concurrents dans la lutte pour le maintien en L1. C’est dans ce contexte du match capital contre les Crocos que les supporters de l’AS Saint-Étienne ont transmis une convocation express à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

Via un communiqué officiel, le groupe, Magic Fans 1991, exige une rencontre avec la direction de l'équipe. Les fans ultras des Verts de l' ASSE ont même fixé un ultimatum aux deux propriétaires du club ligérien. « Lassés de n'entendre qu'un seul son de cloche et avec la ferme intention de défendre les intérêts trop souvent délaissés de l' ASSE, nous avons, début février, exigé une rencontre rapide avec l'ensemble des dirigeants. Mr Romeyer nous a alors promis de faire part de ce vœu à son associé Bernard Caïazzo. Force est de constater que près de deux mois plus tard, les défaites s'enchaînent plus rapidement que nous ne recevons de nouvelles de nos dirigeants. Aujourd'hui cela en est donc trop », a martelé le groupe de supporters stéphanois.

Ultimatum aux deux présidents

Ces derniers ont fixé un ultimatum à leurs dirigeants dans leur message. « Inutile de se cacher derrière le contexte sanitaire, nous exigeons cette rencontre sous 15 jours. Au risque de nous répéter, cela veut dire que nous demandons à rencontrer simultanément et en personne Bernard Caïazzo, l'ensemble du conseil de surveillance ainsi que Mr Romeyer et tous ceux qui ont été désignés à ses côtés pour diriger l' ASSE », exigent les fans.

Dans le cas où leur message n’aurait pas de suite, les Magic Fans 1991 menacent de passer à l’offensive pour contraindre les deux associés à la confrontation. « Dans le cas inverse, nous cesserons toute tentative de dialogue et entrerons une bonne fois pour toutes en guerre avec ceux qui, chaque jour, nuisent à ce club que nous aimons par-dessus tout », a prévenu cette composante du peuple vert.