Barça : Dembélé, un renouveau qui arrive au bon moment

Publié par Matthieu le 06 avril 2021 à 10:30

Le Barça a arraché un précieux succès dans la course au titre en Liga, grâce à un but d'Ousmane Dembélé dans les derniers instants contre Valence (1-0). Les Catalans reviennent à un petit point du leader, l'Atlético de Madrid, et croient désormais plus que tout au titre de champion d'Espagne. Et surtout, ils peuvent compter sur l'international français, qui redevient déterminant dans l'équipe de Ronald Koeman. Une bonne nouvelle également pour l'équipe de France, à quelques semaines désormais de l'Euro.

Ousmane Dembélé, héros du Barça

Ousmane Dembélé a apporté la lumière au Barça, en toute fin de rencontre contre Valence. Son but a permis aux siens de prendre les trois points et de revenir à une petite unité de l'Atlético de Madrid, leader. "Jusqu'au bout, Ousmane Dembélé a poussé pour offrir la victoire à son équipe. Enfermé dans la nasse en première période, il a profité d'une position plus excentrée après la pause pour donner libre cours à ses provocations balle au pied, surtout côté gauche. Et c'est lui qui, sans trembler, a fait la décision d'une volée du gauche, sur un centre prolongé dans l'axe", écrit L'Equipe dans son édition du jour. Les médias espagnols ont fait leurs gros titres sur le Français du FC Barcelone : "Dembélé le héros" (Sport), "Un but pour la Liga" (Mundo Deportivo), "Un coup en or" (L'Esportiu).

La presse et Koeman encensent le Français

Le quotidien Sport écrit sur l'ancien Rennais : "Dembélé s'habille en héros et hisse le Barça à un point de la tête !" Son entraîneur, Ronald Koeman, était lui aussi très satisfait. "L'équipe est confiante. Il faut souligner la mentalité de l'équipe, parfois il faut souffrir quelques matchs pour les gagner. Dans la vie, vous devez également souffrir. Il y avait un manque de fraîcheur, à cause de la trêve internationale, mais je pense que oui, il faut souffrir pour être champions. Ousmane Dembélé nous apporte beaucoup avec sa vitesse en face à face. Il a évolué dans toutes les positions ce soir (lundi). Il est désormais meilleur physiquement et la clé cette saison a été sa régularité au travail. Bien sûr, j'aimerais qu'il reste avec nous. C'est un joueur important pour nous. Aujourd'hui, il l'a encore démontré par son jeu et son but. Je ne pense pas que le Clásico définira la Liga, nous aurons huit matches ensuite à disputer. Nous savons que nous devons être bien, très concentrés, un bon résultat sera évidemment important."