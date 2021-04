PSG Mercato : L’improbable demande de Pochettino à Leonardo !

Publié par JEAN-LUC D le 09 avril 2021 à 11:15

Le mercato estival s’annonce et les clubs s’activent déjà en coulisses. Au PSG, l’entraîneur Mauricio Pochettino aurait transmis une doléance bien improbable à son directeur sportif Leonardo.

Pochettino veut prolonger un joueur en fin de contrat au PSG

Libre à compter du 30 juin prochain, Julian Draxler a un soutien de taille au PSG : son coach Mauricio Pochettino. Très peu utilisé par Thomas Tuchel dans la première partie de saison, le milieu de terrain allemand a retrouvé des couleurs depuis l’avènement du technicien argentin sur le banc du Paris Saint-Germain. Pour preuve, titulaire au Parc des Princes contre le Barça en huitième de finale retour de la C1 (1-1), l’ancien meneur de jeu de Schalke 04 et de Wolfsburg a été titularisé lors de la victoire contre le Bayern Munich (3-2) en quart de finale aller de la Ligue des Champions, mercredi soir à l’Allianz Arena.

Et même s’il n’est pas toujours décisif, l’international allemand de 27 ans conserve la confiance de Pochettino. D’ailleurs, selon les informations du média Der Spiegel, l’ancien coach de Tottenham aimerait voir le Champion du monde 2014 poursuivre son aventure au Paris SG au-delà de cet été. Il souhaiterait donc que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi acceptent de lui proposer un nouveau bail à l’issue de la saison. Une demande qui semble tomber un peu trop tard pour Draxler.

Leonardo a déjà tranché pour Julian Draxler

Arrivé durant l’hiver 2017, le compatriote de Thilo Kehrer pourrait ainsi voir son avenir prendre une tout autre trajectoire à la fin de l’exercice en cours. Toujours selon la même source allemande, s’il devait prolonger son contrat au Paris Saint-Germain, Julian Draxler devrait être dans l’obligation de consentir d’énormes sacrifices financiers puisque son salaire est jugé énorme par la direction du Paris Saint-Germain. Sauf que Leonardo ne verrait pas les choses du même oeil que son entraîneur en ce qui concerne le futur du natif de Gladbeck.

En effet, Der Spiegel ajoute que le patron du recrutement du PSG aurait d’ores et déjà signifié à Pochettino que l’avenir se fera sans le milieu offensif de la Mannschaft. Contrairement à Pochettino, Leonardo ne serait pas du tout convaincu par Draxler et n’aurait pas à l’esprit de lui offrir un renouvellement de son engagement prochainement. Sauf énorme revirement de dernière minute, le vainqueur de la Coupe des confédérations 2017 ne devrait pas rester à Paris au terme de la saison. Le Hertha Berlin, le FC Séville et Arsenal seraient toujours intéressés par son profil.