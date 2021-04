Vente de l' ASSE : Claude Puel répond à Gaël Perdriau

Publié par ALEXIS le 10 avril 2021 à 12:32

La question de la vente de l’ ASSE prend de l’ampleur ces dernières semaines. Des investisseurs s’activent pour racheter le club ligérien. Gaël Perdriau n’est pas contre les départs de Roland Romeyer et son associé Bernard Caïazzo. Interrogé sur le sujet, Claude Puel a répondu avec classe au maire de Saint-Étienne.

ASSE : Perdriau veut de nouveaux dirigeants

Gaël Perdriau est favorable à la cession de l’ ASSE à un autre investisseur capable de faire franchir un palier au club du Forez. Dans ses interviews dans But et dans L’Équipe, il a critiqué ouvertement la gestion des deux propriétaires des Verts. Selon le maire de Saint-Étienne, la gestion de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n’est pas assez transparente. Il a également mis en doute la sincérité des deux présidents sur leur intérêt pour le club stéphanois. Il a rappelé par exemple que le premier avait promis de prendre du recul sans jamais respecter sa parole. « Romeyer déclare prendre du recul et il vient d'épuiser deux directeurs généraux (Frédéric Paquet et Xavier Thuilot, NDLR) », a rappelé l’élu local avant de déclarer : « j’estime que le club a besoin d’un souffle nouveau ».

Puel ne voit qu'un grand «intérêt autour du club »

Invité à donner son opinion sur le projet de vente de l’ ASSE et sur les bruits autour de la formation stéphanoise ces derniers jours (intérêt de Jacques Pauly et celui d’Alexandre Bompard annoncé par son père Alain Bompard), Claude Puel s'est montré impartial en affirmant : « L’actualité de l’ AS Saint-Étienne est toujours assez dense. Je reste toujours mesuré par rapport à tout ça.»

Le technicien des Verts a poursuivi en disant : « Quand je vois le nombre de choses autour de ce club, je me dis qu’il intéresse toujours, qu’il est mythique. Je remarque juste l’intérêt qu’il peut y avoir tout autour de ce club.» Mais pour l’entraîneur et manager général de l' ASSE « chaque chose en son temps », préoccupé par la saison à terminer en Ligue 1.