OM Mercato : Un Zidane se verrait bien jouer à Marseille !

Publié par Clément le 11 avril 2021 à 12:10

Luca Zidane, second fils de Zinédine, peine à lancer sa carrière. À 22 ans, le portier formé au Real Madrid cire le banc du Rayo Vallecano, club de deuxième division espagnole, mais semble déterminé à aller de l'avant. Et pourquoi pas à l'OM ?

Pas de plan de carrière pour Luca Zidane

Doublure du dernier rempart macédonien Stole Dimitrievski au Rayo Vallecano, Luca Zidane n'a disputé que huit matchs depuis son arrivée dans ce club de l'un des quartiers de Madrid, l'été dernier. Et si sa carrière semble au point mort, le gardien de but prêté au Racing Santander la saison passée a évoqué son avenir auprès de Foot Mercato. "Mes décisions sur l'avenir ne dépendent pas du lieu. Moi, le pays, ça m'est égal. Ce que j'aime c'est jouer au foot, que ce soit en France, Italie, Espagne ou Portugal, c'est pareil. L'important c'est le projet du club, ce dont il a besoin et l'envie que j'ai d'y aller", confie ainsi Luca Zidane.

Zidane pour l'après-Mandanda/Pelé à l'OM ?

Le poste de gardien de but ne va pas tarder à poser problème à l'OM. Le titulaire Steve Mandanda (36 ans) et sa doublure Yohann Pelé (38 ans), se rapprochent de la fin de carrière. Et si les gardiens du centre de formation attendent patiemment leur tour, Luca Zidane se verrait bien porter les couleurs de Marseille, sa ville natale. "Revenir dans le pays dans lequel tu es né, ce serait bien, surtout si c'est l'Olympique de Marseille, club de la ville où je suis né et d'où vient ma famille. C'est un club historique, l'un des meilleurs en France, avec un public très exigeant. J'aimerais bien pouvoir jouer là-bas un jour", affirme le portier aux deux apparitions sous le maillot du Real. Un souhait bientôt exaucé ?