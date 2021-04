FC Barcelone : hygiène de vie, Ousmane Dembélé balaye les doutes

Publié par Melvin le 12 avril 2021 à 13:07

Auteur d’une saison de très belle facture (33 matchs, 9 buts) avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé est revenu à son meilleur niveau. Appelé en équipe de France lors du dernier rassemblement, tous les voyants sont au vert pour l’ex-Rennais. Souvent critiqué pour son hygiène de vie douteuse, le natif de Vernon a voulu faire part de sa vérité dans une interview accordée à BeIN SPORTS.

Barça : Ousmane Dembélé se défend

« Quand je rentre à Évreux, je prends un kebab seulement. Quand tu fais quatre ans à FC Barcelone, on ne peut pas te parler d'hygiène de vie », se défend l’ailier du club catalan. « Mon hygiène de vie, elle est bonne. Ce n'est pas ça qui fait que je me blessais souvent. Cette année, ça va beaucoup mieux. L'hygiène de vie, ce sont les gens qui parlent, c'est tout », ajoute-t-il à ce sujet. L’international français s’est également confié sur ces blessures récurrentes. « J'ai toujours gardé le sourire, même après une blessure(…) Des fois tu as des moments compliqués, des moments où tu vas te blesser. Il y a des épreuves dans la vie qu'il faut surmonter, puis travailler et revenir plus fort » confie-t-il.

Aucune discussion avec le FC Barcelone

Le Barcelonais est également revenu sur sa situation contractuelle avec le club catalan. En fin de contrat en juin 2022, le joueur attend toujours un signe des dirigeants catalans. « Je ne sais pas, je n’ai pas eu de discussions avec le club, je suis bien ici, je me sens bien. » Indique-t-il. « On verra ce qui va se passer, il y a un nouveau président. Un président que j'ai vu, que je ne connais pas trop, qui a fait l'histoire du Barça, qui est proche des joueurs », conclut l’ancien joueur du Stade Rennais à propos du nouveau président du Barca, Joan Laporta.

Si le Barça tarde à se manifester, d’autres clubs tels que le PSG ou encore la Juventus de Turin ont déjà fait part d’un intérêt pour l’international Français. Ousmane Dembélé sera-t-il catalan, la saison prochaine ? La réponse dans les prochains mois.