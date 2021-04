FC Barcelone Mercato: Un joueur en passe de quitter le club ?

Publié par Melvin le 12 avril 2021 à 15:10

Battu samedi par le Real de Madrid (2-1) à Bernabeu, le FC Barcelone a manqué l'occasion de faire un grand pas dans la course pour le titre. Désormais dépendant des résultats des rivaux madrilènes (Réal et Atlético Madrid), ils semblent de moins en moins probables que les Blaugranas ramènent un 27éme titre en terre catalane. L'élection de Joan Laporta à la tête du club espagnol ouvre la voie à un large renouvellement de l'effectif cet été. Et il se pourrait bien qu'une jeune pépite soit poussée vers la sortie.

Konrad de la Fuente vers un départ du FC Barcelone

En effet , selon le site américain ESPN, les dirigeants Barcelonais auraient placé Konrad de la Fuente sur la liste des transferts. Déjà bien fourni aux postes d'ailier offensif, le club culé a indiqué au natif de Miami qu'il ne compterait plus sur lui l'année prochaine. Des clubs espagnols et allemands seraient déjà sur le coup pour s'attacher les services de l'international américain. Arrivé au sein de la Masia à l’âge de douze ans, Konrad de la Fuente n'a jamais pu bouleverser la hiérarchie en terre catalane. Devant se contenter de l'équipe B, l'ailier américain n'est apparu qu'à trois reprises avec l'équipe première.

Avec Ronald Koeman, le retour en grâce de la formation catalane

Si ce départ venait à se confirmer, cela serait après Adama Traore, Carlos Perez ou encore Marc Cucurella, un nouvel espoir obligé de s'exiler pour obtenir un temps de jeu conséquent. Pourtant, pour sa première saison a la tête du FC Barcelone, Ronald Koeman a fait part belle aux joueurs formés au club.

En effet, l'entraîneur Néerlandais n’a pas hésité à lancer des espoirs de la Masia tels que Pedri ou encore Oscar Mingueza. Tous deux devenus des titulaires réguliers au sein de l'équipe du club catalan. Pas suffisant pour les dirigeants catalans qui indiquent donc une nouvelle fois la sortie à un joueur du cru.