PSG : La grosse crainte de Papin avant le choc contre le Bayern

Publié par JEAN-LUC D le 13 avril 2021 à 17:58

Jean-Pierre Papin a donné son avis sur le quart de finale retour de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich. L’ancienne gloire du football français n’a pas caché son inquiétude pour le club parisien.

Jean-Pierre Papin reste prudent

Héroïques lors de la manche aller (3-2), mercredi dernier à l’Allianz Arena, Mauricio Pochettino et ses joueurs du Paris Saint-Germain vont devoir confirmer ce soir pour assurer leur qualification pour la demi-finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Si les statistiques annoncent un dénouement heureux pour les Parisiens (depuis la saison 1970-1971, 95% des équipes qui l’ont emporté sur ce score à l’extérieur lors du match aller en Coupe d'Europe ont réussi à se qualifier), Jean-Pierre Papin préfère rester prudent.

Dans une interview accordée au quotidien Le Parisien, l’ancien buteur de l’Olympique Marseille et du Bayern Munich craint une réaction d’orgueil des hommes d’ Hansi Flick ce soir, sur la pelouse du Parc des Princes.

« Paris leur a peut-être mis un peu le doute, mais dans leur tête, ils sont persuadés que tout est possible. Ils ont tous les boules d’avoir perdu l’aller. Mais ils sont persuadés qu’ils auraient dû gagner 6-3. Et que si ça n’a pas voulu rentrer à l’aller, ça peut rentrer au retour », a prévenu le Ballon d’Or 1991.

Papin dévoile le danger numéro 1 du Bayern

À l’instar de Mauricio Pochettino, JPP conseille l’humilité et la prudence à la bande portée par Neymar et Kylian Mbappé. Pour lui, le PSG doit éviter de tomber dans le piège de l’euphorie du résultat du match aller, l’équipe allemande étant capable de tout bouleverser.

« Si tu penses que tu es qualifié, tu as perdu. Dans un match comme celui-là, il faut onze guerriers, prêts à défendre les deux buts d’avance comme si c’était la chose la plus précieuse dans leur existence (…) Le Bayern peut se relever de tout. Et je le dis sans rire. Vous avez vu la prestation de Choupo à l’aller ? Dans cette équipe, tout le monde est capable de jouer au-dessus de son niveau », ajoute Papin.

Poursuivant, le natif de Boulogne-sur-Mer a mis le doigt sur le joueur à crainte au Bayern en l’absence de Robert Lewandowski. « L’absence de Lewandowski s’équilibre avec celle de Marquinhos, côté Paris. Là, celui dont il faut se méfier, c’est Muller. Il a la faculté de pouvoir emmener tout le monde avec lui », a précisé l’ancien international français. Rendez-vous dans quelques heures au Parc des Princes.

