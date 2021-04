ASSE : Un président à la place de Romeyer avant la vente ?

Publié par ALEXIS le 14 avril 2021 à 17:39

Alors que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont annoncé officiellement la mise en vente de l’ ASSE, un nom est annoncé pour remplacer le premier à la présidence du Directoire du club ligérien.

ASSE : Soucasse, président du directoire ?

Roland Romeyer pourrait prendre du recul avant la vente de l’ ASSE. Il serait prêt à renoncer à la gestion quotidienne du club et confier le directoire à une autre personne. Et selon les indiscrétions de L’Équipe, Jean-François Soucasse est pressenti à la tête du directoire des Verts. Le quotidien sportif croit savoir que Romeyer va quitter son fauteuil de président à l’issue de la saison 2020-2021, soit dans deux mois et demi.

Pour rappel, Jean-François Soucasse est l’actuel directeur général de l’AS Saint-Étienne. Il a été nommé en janvier 2021 en succession de Xavier Thuilot. À noter que Bernard Caïazzo est également d'accord pour céder le club ligérien, mais lui n'était pas impliqué comme son associé dans la gestion quotidienne du club.

Qui est le dirigeant pressenti au poste de Romeyer ?

Par ailleurs, le dirigeant de 48 ans est un ancien footballeur professionnel. Il a joué à l’ ASSE entre 1995 et 1998, soit trois saisons consécutives. Avant de signer chez les Verts, il avait défendu les couleurs de Toulouse FC (1991-1995). Parti du Forez, il a terminé sa carrière au Nîmes Olympique en 2000 après deux saisons sous le maillot des Crocos.

Reconverti en dirigeant, Jean-François Soucasse a dirigé le centre de formation du Téfécé entre 2001 et 2004. Nommé directeur général adjoint du club de la Ville Rose, il est resté 4 ans à ce poste, avant d’être promu directeur général du TFC en 2008.