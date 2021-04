ASSE : Vente à 20 M€, réponse de la direction des Stéphanois

Publié par ALEXIS le 15 avril 2021 à 13:52

L’ ASSE est mise en vente officiellement par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. À combien ces deux propriétaires ont-ils l’intention de céder leur club ? L’Équipe croit savoir que c’est à 20 M€, soit 10 M€ pour chacun ! Pour en savoir plus, le journal Les Échos a interrogé la direction des Stéphanois. Sa réponse.

L' ASSE sur le marché pour 20 M€ ?

Il n’y a plus de doute, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont officiellement décidé de vendre l’ ASSE, club qu’ils dirigent ensemble depuis 2004. En mai 2018, les deux actionnaires majoritaires des Verts avaient tenté de céder leur club au fonds américain Peak6 Investments LP. Mais les négociations avaient échoué au bout de quelques jours, faute de garantie suffisante de la part des investisseurs représentés par Jérôme de Bontin. Trois ans plus tard, l’AS Saint-Étienne est remise sur le marché.

« Afin d’assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d’affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur. Nous veillerons à ce que ce nouvel actionnaire dispose des moyens adéquats pour faire grandir le club, garantir l’emploi et perpétuer son identité. Nous serons vigilants à ce que le passage de témoin puisse s’effectuer dans la confidentialité et la sérénité. […] Dans l’unité et la solidarité, nous voulons tourner une page pour l’intérêt de l’ASSE », ont écrit Roland Romeyer et Bernard Caïazzo dans une lettre ouverte.

La direction du club ne confirme pas le prix de vente

Interrogée par le quotidien français d’information économique et financière sur le prix de vente du club, la direction des Verts n’a rien laissé filtrer. Selon la source, elle « a refusé de confirmer la somme de 20 M€ demandée par le duo d’après le quotidien sportif ». Rappelons que Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne, a réclamé plus de clarté de la part des deux présidents de l' ASSE, la semaine dernière. « Vous voulez vendre ? À quel prix ? » a-t-il interrogé dans L'Equipe, avant de faire la mise en garde suivante : « Romeyer et Caïazzo ont promis de céder le club en cas de projet sportif intéressant. On verra s'ils sont ce qu'ils disent être : amoureux du club et détachés de toute préoccupation financière ».