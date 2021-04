OL : Course au titre, la stratégie d’Aulas pour booster Lyon

Publié par ALEXIS le 15 avril 2021 à 23:35

L’ OL a été éjecté du podium de la Ligue 1 et est désormais 4e, avec 5 de retard sur le leader le LOSC, à 6 journées de la fin de la Ligue 1. Engagé dans le sprint final avec Lille, le PSG et l’AS Monaco, Jean-Michel Aulas a trouvé une astuce pour galvaniser son équipe. Et cela a marché contre Angers SCO, lors de la 32e journée de Ligue 1.

OL : Un message affiché dans le vestiaire des Lyonnais

L’ OL a infligé une lourde défaite à Angers SCO (3-0), dimanche dernier, au Groupama Stadium. L’équipe de Jean-Michel Aulas avait ainsi suivi le rythme imprimé par ses concurrents directs dans la course pour le titre de champion de France 2021. En effet, Lille OSC (1er), le Paris Saint-Germain (2e) et l’AS Monaco (3e) avaient remporté leur match respectif, avant l’Olympique Lyonnais. Les Lillois avaient joué vendredi, les Parisiens samedi et les Monégasques dimanche, peu avant les Lyonnais. Conscient du fait que son équipe n’avait pas droit au faux pas contre les Angevins, le président des Gones avait passé une consigne à ses joueurs. Mais d’une manière un peu particulière. « Tout peut encore arriver, cela dépend de VOUS. Svp, TOUT donner et même PLUS, si vous le pouvez. J’ai confiance en vous. Et vous ? » pouvait-on lire sur une affiche dans le vestiaire de l’ OL, selon des images sur la télé du club.

Le mot d'ordre d'Aulas est bien passé

Le capitaine Memphis Depay, auteur d’un doublé, Lucas Paqueta (aussi buteur) et leurs coéquipiers ont reçu le message de Jean-Michel Auals 5/5, car ils ont pris les 3 points de la victoire, avec panache. Ils ont marqué 3 buts sans en concéder face au SCO. Lyon se déplace au stade de la Beaujoire pour affronter le FC Nantes (à 21h), en clôture de la 33e journée de L1. Jean-Michel Aulas aura-t-il un nouveau message à l’endroit des joueurs de Rudi Garcia contre les Canaris ? Rendez-vous dimanche pour en avoir la certitude.