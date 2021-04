PSG Mercato: Son avenir, Neymar met un joueur dans la balance

Publié par Gary SLM le 17 avril 2021 à 12:57

Une petite condition accompagne la prolongation de Neymar Jr au PSG. Le brésilien aimerait qu’un joueur dont il est proche le rejoigne dans la capitale française au mercato estival, ce qui recule la date de sa prolongation.

Prolongation sous condition pour Neymar ?

Le 30 juin 2022, le contrat qui lie Neymar au Paris Saint-Germain prendra fin. À un peu plus d’une année de la fin de ce contrat, le président Parisien, Nasser Al-Khelaïfi, et son directeur sportif Leonardo multiplient les tractations avec le clan du brésilien. Si plusieurs sources annoncent régulièrement que l’affaire est déjà pliée, et que l’ attaquant de 29 ans va rester en Ligue 1, aucune signature n’est venue corroborer les rumeurs répandues.

On apprend de OK Dario, qu’une condition accompagne la possible prochaine signature du brésilien avec le Paris SG. Neymar aimerait en effet que le club de foot parisien engage un joueur dont il est proche pour renforcer l’ attaque. Avec le possible départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, l’ancien buteur du FC Barcelone ne voudrait pas se retrouver seul à porter le secteur offensif du PSG.

Vinicius Jr au PSG, le Real Madrid peut-il y céder ?

Le joueur que Neymar voudrait voir venir au Paris Saint-Germain serait Vinicius Jr. Même s’il évolue au Real Madrid, club rival de l’ancienne formation du joueur du Paris SG - le FC Barcelone, leurs différents séjours communs en sélection du Brésil a renforcé leurs liens. Sa venue augmenterait le nombre de Brésiliens au club francilien avec Marquinhos et Rafinha, ce qui devrait renforcer le bonheur de Neymar au PSG.

La direction de l’équipe parisienne va-t-elle donner une suite favorable à cette demande prêtée au joueur ? Arrivé chez les Merengues en 2018, Vinicius Jr, l’ attaquant tout juste âgé de 20 ans, prend de plus en plus d’importance au sein de l’équipe de la capitale espagnole. Il a disputé 27 matches de Liga cette saison pour 3 buts inscrits. Son contrat prend fin en juin 2025, mais estimé à seulement 40 millions d’euros, il est largement dans les possibilités financières du club parisien.

Le Real Madrid le lâchera-t-il en l’absence de tout deal incluant Kylian Mbappé ? Le mercato estival promet d'être mouvementé.