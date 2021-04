PSG mercato : Lionel Messi, le FC Barcelone toujours menacé

Publié par Gary SLM le 17 avril 2021 à 23:00

Lionel Messi, en fin de contrat avec le FC Barcelone en juin prochain, est toujours dans le viseur du PSG. Malgré des rumeurs d’une possible prolongation de l’Argentin au club catalan, rien n’est gagné pour Joan Laporta sur ce dossier.

Barça : Lionel Messi, c'est l'incertitude

L’été dernier, Lionel Messi a demandé à quitter le FC Barcelone. L’ancienne direction du club espagnol a refusé de le libérer de sa dernière année de contrat. Logiquement, il doit terminer cette saison pour retrouver sa liberté contractuelle. Le PSG, malgré les présences de Neymar et Kylian Mbappé dans sous son maillot, s’est positionné pour engager l’attaquant argentin. Encouragé sur cette piste par Neymar Jr, Leonardo continue de pousser ses pions pour l’attirer au club de la capitale française.

Sauf qu’avec le retour de Joan Laporta à la tête du Barça, les chances d’un transfert de Lionel Messi au PSG se sont réduites. En effet, le dirigeant espagnol a promis avant et après sa réélection à la tête du club Blaugrana qu’il fera tout ce qui est humainement possible pour retenir Messi. L’optimisme est de mise du côté des supporters du Barça, lesquels croient les promesses de Joan Laporta.

Le PSG et Man City toujours présent sur le dossier

Seulement, les jours passent et aucune prolongation du contrat de Lionel Messi ne pointe à l’horizon. Le PSG et Manchester City sont toujours autant considérés comme de possibles prochains clubs du buteur argentin. ESPN faisait d’ailleurs savoir qu’aucune offre concrète du Barça n’a été transmise à son attaquant. Le média anglais The Daily Mirror confirme l’absence d’une proposition et donc d'accord entre le club culé et le joueur. "Lionel Messi a décidé de quitter Barcelone cet été et n'a pas encore signé de nouvel accord avant une éventuelle sortie à la fin de la saison, son contrat restant à négocier.", écrit le confrère anglais.

Cette source croit cependant que les dirigeants espagnols restent confiants pour la prolongation de Messi. Sur la base de quoi ? Aucune information n’a filtré sur le détail.

L’autre confirmation du média anglais est le travail toujours en cours des dirigeants du club Parisien sur ce dossier. Nasser Al-Khelaïfi, son directeur sportif et l'entraîneur Mauricio Pochettino pourraient convaincre Léo Messi de rejoindre leur projet mis en danger par un possible départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Avec son compatriote argentin sur le banc du club de la capitale française, les chances du Paris SG de réussir son coup sont forcément plus grandes que par le passé.